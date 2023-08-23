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Источник: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке - РИА Новости, 23.08.2023
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07:33 23.08.2023 (обновлено: 07:45 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/sdelka-1891649283.html
Источник: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке
Источник: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке - РИА Новости, 23.08.2023
Источник: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке
Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемы связаны с банковскими процессами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:33
2023-08-23T07:45
россия
турция
украина
владимир путин
оон
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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемы связаны с банковскими процессами, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.Президент Владимир Путин во вторник заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной."Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут", - сообщил собеседник агентства.Накануне Владимир Путин, говоря о зерновой сделке в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, вновь напомнил, что ни одно из условий так называемой зерновой сделки, предусматривавших вывод из-под санкций поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки, не было выполнено."С учётом упомянутых фактов мы &lt;...&gt; отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - заявил глава государства.Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись.
https://ria.ru/20230823/zerno-1891647456.html
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россия, турция, украина, владимир путин, оон
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, ООН
Источник: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке

Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке, но есть проблемы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разгрузка зерна. Архивное фото
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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемы связаны с банковскими процессами, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.
Президент Владимир Путин во вторник заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.
«
"Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут", - сообщил собеседник агентства.
Накануне Владимир Путин, говоря о зерновой сделке в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, вновь напомнил, что ни одно из условий так называемой зерновой сделки, предусматривавших вывод из-под санкций поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки, не было выполнено.
"С учётом упомянутых фактов мы <...> отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - заявил глава государства.
Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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07:03
 
РоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинООН
 
 
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