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Украина примет у Финляндии F-18, если они ей не нужны, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.08.2023
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14:19 23.08.2023 (обновлено: 14:55 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/samolety-1891750039.html
Украина примет у Финляндии F-18, если они ей не нужны, заявил Зеленский
Украина примет у Финляндии F-18, если они ей не нужны, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.08.2023
Украина примет у Финляндии F-18, если они ей не нужны, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве заявил, что Украина готова получить истребители F-18,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:19
2023-08-23T14:55
украина
владимир зеленский
нато
f-16
министерство обороны сша
сергей лавров
россия
киев
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве заявил, что Украина готова получить истребители F-18, которые Хельсинки выводит из эксплуатации. "Наш приоритет F-16, но взяли бы мы (F-18 – ред.), как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео, отвечая на вопрос, готова ли Украина принять истребители F-18, если Финляндия выводит их из эксплуатации. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Согласно британскому изданию Times, в Пентагоне не рассматривали как реалистичный сценарий того, что иностранные пилоты будут принимать участие на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891659149.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
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украина, владимир зеленский, нато, f-16, министерство обороны сша, сергей лавров, россия, киев, петтери орпо
Украина, Владимир Зеленский, НАТО, F-16, Министерство обороны США, Сергей Лавров, Россия, Киев, Петтери Орпо
Украина примет у Финляндии F-18, если они ей не нужны, заявил Зеленский

Зеленский попросил у Финляндии F-18, которые Хельсинки снимают с эксплуатации

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве заявил, что Украина готова получить истребители F-18, которые Хельсинки выводит из эксплуатации.
«
"Наш приоритет F-16, но взяли бы мы (F-18 – ред.), как вам сказать, даже не знаю. Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео, отвечая на вопрос, готова ли Украина принять истребители F-18, если Финляндия выводит их из эксплуатации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ
Вчера, 09:16
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Согласно британскому изданию Times, в Пентагоне не рассматривали как реалистичный сценарий того, что иностранные пилоты будут принимать участие на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского
Вчера, 08:00
 
УкраинаВладимир ЗеленскийНАТОF-16Министерство обороны СШАСергей ЛавровРоссияКиевПеттери Орпо
 
 
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