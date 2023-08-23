Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала
Сальдо: власти рассмотрят варианты наполнения Северо-Крымского канала
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. В Херсонской области рассматривают варианты наполнения Северо-Крымского канала с учетом обмеления Каховского водохранилища, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Пока мы не восстановим Каховскую плотину, сейчас есть исследовательский вариант, изучаем возможности наполнения Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала с учетом отсутствия водохранилища, которое накапливало воду специально для этого. Варианты есть, и эти варианты будут задействованы… План действия уже есть", - сказал Сальдо.
Сальдо отметил, что после разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища мелиоративные возможности области уменьшатся. При этом, по его словам, вода в Северо-Крымском канале еще есть, но ее берегут для полива.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.