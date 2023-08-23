https://ria.ru/20230823/saldo-1891699057.html

Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала

Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала - РИА Новости, 23.08.2023

Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала

В Херсонской области рассматривают варианты наполнения Северо-Крымского канала с учетом обмеления Каховского водохранилища, сообщил врио главы региона Владимир... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:44

2023-08-23T11:44

2023-08-23T11:44

херсонская область

владимир сальдо

владимир путин

днепр (город)

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. В Херсонской области рассматривают варианты наполнения Северо-Крымского канала с учетом обмеления Каховского водохранилища, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". "Пока мы не восстановим Каховскую плотину, сейчас есть исследовательский вариант, изучаем возможности наполнения Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала с учетом отсутствия водохранилища, которое накапливало воду специально для этого. Варианты есть, и эти варианты будут задействованы… План действия уже есть", - сказал Сальдо. Сальдо отметил, что после разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища мелиоративные возможности области уменьшатся. При этом, по его словам, вода в Северо-Крымском канале еще есть, но ее берегут для полива. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

https://ria.ru/20230606/krym-1876391540.html

https://ria.ru/20230724/gidrolog-1885861086.html

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, днепр (город), сергей шойгу, россия, общество