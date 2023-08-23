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Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала - РИА Новости, 23.08.2023
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11:44 23.08.2023
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Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала
Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала - РИА Новости, 23.08.2023
Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала
В Херсонской области рассматривают варианты наполнения Северо-Крымского канала с учетом обмеления Каховского водохранилища, сообщил врио главы региона Владимир... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:44
2023-08-23T11:44
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. В Херсонской области рассматривают варианты наполнения Северо-Крымского канала с учетом обмеления Каховского водохранилища, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". "Пока мы не восстановим Каховскую плотину, сейчас есть исследовательский вариант, изучаем возможности наполнения Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала с учетом отсутствия водохранилища, которое накапливало воду специально для этого. Варианты есть, и эти варианты будут задействованы… План действия уже есть", - сказал Сальдо. Сальдо отметил, что после разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища мелиоративные возможности области уменьшатся. При этом, по его словам, вода в Северо-Крымском канале еще есть, но ее берегут для полива. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
https://ria.ru/20230606/krym-1876391540.html
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херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, днепр (город), сергей шойгу, россия, общество
Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, Днепр (город), Сергей Шойгу, Россия, Общество
Сальдо рассказал о ситуации с наполнением Северо-Крымского канала

Сальдо: власти рассмотрят варианты наполнения Северо-Крымского канала

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. В Херсонской области рассматривают варианты наполнения Северо-Крымского канала с учетом обмеления Каховского водохранилища, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Пока мы не восстановим Каховскую плотину, сейчас есть исследовательский вариант, изучаем возможности наполнения Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала с учетом отсутствия водохранилища, которое накапливало воду специально для этого. Варианты есть, и эти варианты будут задействованы… План действия уже есть", - сказал Сальдо.
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Сальдо отметил, что после разрушения Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища мелиоративные возможности области уменьшатся. При этом, по его словам, вода в Северо-Крымском канале еще есть, но ее берегут для полива.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
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