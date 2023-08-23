https://ria.ru/20230823/rudenya-1891802301.html

Руденя передал муниципалитетам Тверской области 17 школьных автобусов

Руденя передал муниципалитетам Тверской области 17 школьных автобусов - РИА Новости, 23.08.2023

Руденя передал муниципалитетам Тверской области 17 школьных автобусов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам территорий Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов, приобретенных за счет средств... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:15

2023-08-23T17:15

2023-08-23T17:15

тверская область

игорь руденя

транспорт

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ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам территорий Верхневолжья ключи от новых школьных автобусов, приобретенных за счет средств областного бюджета по госпрограмме "Развитие образования Тверской области", сообщает пресс-служба регионального правительства. Перед началом нового учебного года в 14 округов Верхневолжья направлено 17 единиц транспорта. "Для Тверской области обновление школьного автопарка является одной из приоритетных задач. Наши автобусы ежедневно преодолевают порядка 50 тысяч километров, чтобы доставить в школы свыше 10 тысяч 600 детей, а затем безопасно вернуть их домой. Кроме того, благодаря автобусам ребята могут посещать спортивные мероприятия, ездить на экскурсии, встречаются и знакомятся со школьниками из других округов и регионов", – цитирует пресс-служба слова Рудени. За последние пять лет, с 2019 года, в регионе было обновлено 265 автобусов, что составляет 60% от общего количества школьного транспорта Тверской области. Каждый автобус рассчитан на 20 посадочных мест. Все автомобили российского производства. Они оснащены необходимым отечественным оборудованием для безопасных перевозок: кнопками "сигнал водителю", трансляционными громкоговорителями, дополнительными подножками пассажирской двери, ремнями безопасности. На всех машинах установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет следить за движением автобусов в режиме онлайн. Также транспорт оснащен цифровыми тахографами, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя, проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета и комплекты зимней резины, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230822/remont-1891552167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, транспорт