https://ria.ru/20230823/reforma-1891628893.html

Российские эксперты разработали реформу сельского хозяйства для Кубы

Российские эксперты разработали реформу сельского хозяйства для Кубы - РИА Новости, 23.08.2023

Российские эксперты разработали реформу сельского хозяйства для Кубы

Эксперты Института экономики роста имени П. А. Столыпина (ИЭР) направили заместителю премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасу Руису предложения по развитию... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T00:26

2023-08-23T00:26

2023-08-23T00:26

куба

рикардо кабрисас руис

борис титов

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Эксперты Института экономики роста имени П. А. Столыпина (ИЭР) направили заместителю премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасу Руису предложения по развитию сельского хозяйства островного государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который возглавляет российско-кубинский деловой совет. Эти предложения стали результатом работы российской части двустороннего совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики. Помимо российских экспертов, в него входят представители ключевых министерств и центрального банка Кубы. "В рамках потенциального нацпроекта "Развитие агросектора" предлагается установить несколько юридических форм сельхозпредприятий: государственные; иностранные (или смешанной собственности - на базе концессионных соглашений); частные фермерские хозяйства (которые могут объединяться в кооперативы); индивидуальные или семейные частные хозяйства, ведущие деятельность на приусадебных участках земли", - рассказали в пресс-службе. Цель реформы - наращивание доли частных сельхозпредприятий с постепенным сокращением доли государственных или квазигосударственных форм. Как подчеркивают авторы, частная форма собственности на землю в рамках реформы не предусматривается. Предполагается, что землю государство будет передавать в аренду фермерам: сначала на 10 лет, по истечении этого срока - на 49 лет, а затем фермер сможет претендовать на 99-летний срок аренды. Стоимость аренды земель должна зависеть от юридической формы арендатора, плодородности почвы и расположения участка. "На первые пять лет, тем не менее, арендная плата предполагается символической - 1 песо за гектар. По ходу процесса кадастр сельхозземель должен быть полностью оцифрован, и частному бизнесу передано на менее 20% от всех площадей сельхозназначения", - объясняют эксперты. Распоряжение всеми сельхозземлями, по замыслу реформаторов, должно быть сосредоточено в специально созданном АгроБанке, выделенном из банка Bandec. Он же, по замыслу, будет выдавать предприятиям льготные кредиты под залог права аренды земли. "В случае невозврата кредита земля выводится из аренды и передается другому предприятию или фермеру. АгроБанк же должен отвечать и за обеспечение кубинского агропрома техникой и средствами сельхозхимии", – объясняют авторы. Иностранным инвесторам в рамках реформы предлагается передавать в аренду крупные, не менее 10 тысяч гектаров участки земли под плантации сахара, бананов, кофе, табака и так далее. И наделить их правом как свободной продажи продукции на мировом рынке, так и самостоятельной покупки всего необходимого по импорту. При этом фермерам, по замыслу реформаторов, могут достаться участки до 100 гектаров.

https://ria.ru/20230627/kuba-1880766510.html

https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html

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куба, рикардо кабрисас руис, борис титов