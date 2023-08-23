https://ria.ru/20230823/reforma-1891628893.html
Российские эксперты разработали реформу сельского хозяйства для Кубы
Российские эксперты разработали реформу сельского хозяйства для Кубы - РИА Новости, 23.08.2023
Российские эксперты разработали реформу сельского хозяйства для Кубы
Эксперты Института экономики роста имени П. А. Столыпина (ИЭР) направили заместителю премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасу Руису предложения по развитию... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T00:26
2023-08-23T00:26
2023-08-23T00:26
куба
рикардо кабрисас руис
борис титов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Эксперты Института экономики роста имени П. А. Столыпина (ИЭР) направили заместителю премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасу Руису предложения по развитию сельского хозяйства островного государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который возглавляет российско-кубинский деловой совет. Эти предложения стали результатом работы российской части двустороннего совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики. Помимо российских экспертов, в него входят представители ключевых министерств и центрального банка Кубы. "В рамках потенциального нацпроекта "Развитие агросектора" предлагается установить несколько юридических форм сельхозпредприятий: государственные; иностранные (или смешанной собственности - на базе концессионных соглашений); частные фермерские хозяйства (которые могут объединяться в кооперативы); индивидуальные или семейные частные хозяйства, ведущие деятельность на приусадебных участках земли", - рассказали в пресс-службе. Цель реформы - наращивание доли частных сельхозпредприятий с постепенным сокращением доли государственных или квазигосударственных форм. Как подчеркивают авторы, частная форма собственности на землю в рамках реформы не предусматривается. Предполагается, что землю государство будет передавать в аренду фермерам: сначала на 10 лет, по истечении этого срока - на 49 лет, а затем фермер сможет претендовать на 99-летний срок аренды. Стоимость аренды земель должна зависеть от юридической формы арендатора, плодородности почвы и расположения участка. "На первые пять лет, тем не менее, арендная плата предполагается символической - 1 песо за гектар. По ходу процесса кадастр сельхозземель должен быть полностью оцифрован, и частному бизнесу передано на менее 20% от всех площадей сельхозназначения", - объясняют эксперты. Распоряжение всеми сельхозземлями, по замыслу реформаторов, должно быть сосредоточено в специально созданном АгроБанке, выделенном из банка Bandec. Он же, по замыслу, будет выдавать предприятиям льготные кредиты под залог права аренды земли. "В случае невозврата кредита земля выводится из аренды и передается другому предприятию или фермеру. АгроБанк же должен отвечать и за обеспечение кубинского агропрома техникой и средствами сельхозхимии", – объясняют авторы. Иностранным инвесторам в рамках реформы предлагается передавать в аренду крупные, не менее 10 тысяч гектаров участки земли под плантации сахара, бананов, кофе, табака и так далее. И наделить их правом как свободной продажи продукции на мировом рынке, так и самостоятельной покупки всего необходимого по импорту. При этом фермерам, по замыслу реформаторов, могут достаться участки до 100 гектаров.
https://ria.ru/20230627/kuba-1880766510.html
https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куба, рикардо кабрисас руис, борис титов
Куба, Рикардо Кабрисас Руис, Борис Титов
Российские эксперты разработали реформу сельского хозяйства для Кубы
Российские эксперты направили Кубе предложения по развитию сельского хозяйства
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Эксперты Института экономики роста имени П. А. Столыпина (ИЭР) направили заместителю премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасу Руису предложения по развитию сельского хозяйства островного государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который возглавляет российско-кубинский деловой совет.
Эти предложения стали результатом работы российской части двустороннего совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики. Помимо российских экспертов, в него входят представители ключевых министерств и центрального банка Кубы.
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"В рамках потенциального нацпроекта "Развитие агросектора" предлагается установить несколько юридических форм сельхозпредприятий: государственные; иностранные (или смешанной собственности - на базе концессионных соглашений); частные фермерские хозяйства (которые могут объединяться в кооперативы); индивидуальные или семейные частные хозяйства, ведущие деятельность на приусадебных участках земли", - рассказали в пресс-службе.
Цель реформы - наращивание доли частных сельхозпредприятий с постепенным сокращением доли государственных или квазигосударственных форм. Как подчеркивают авторы, частная форма собственности на землю в рамках реформы не предусматривается. Предполагается, что землю государство будет передавать в аренду фермерам: сначала на 10 лет, по истечении этого срока - на 49 лет, а затем фермер сможет претендовать на 99-летний срок аренды.
Стоимость аренды земель должна зависеть от юридической формы арендатора, плодородности почвы и расположения участка. "На первые пять лет, тем не менее, арендная плата предполагается символической - 1 песо за гектар. По ходу процесса кадастр сельхозземель должен быть полностью оцифрован, и частному бизнесу передано на менее 20% от всех площадей сельхозназначения", - объясняют эксперты.
Распоряжение всеми сельхозземлями, по замыслу реформаторов, должно быть сосредоточено в специально созданном АгроБанке, выделенном из банка Bandec. Он же, по замыслу, будет выдавать предприятиям льготные кредиты под залог права аренды земли. "В случае невозврата кредита земля выводится из аренды и передается другому предприятию или фермеру. АгроБанк же должен отвечать и за обеспечение кубинского агропрома техникой и средствами сельхозхимии", – объясняют авторы.
Иностранным инвесторам в рамках реформы предлагается передавать в аренду крупные, не менее 10 тысяч гектаров участки земли под плантации сахара, бананов, кофе, табака и так далее. И наделить их правом как свободной продажи продукции на мировом рынке, так и самостоятельной покупки всего необходимого по импорту. При этом фермерам, по замыслу реформаторов, могут достаться участки до 100 гектаров.
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