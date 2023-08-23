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Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО - РИА Новости, 23.08.2023
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15:27 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/razvitie-1891766504.html
Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО
Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО - РИА Новости, 23.08.2023
Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО
Правительство РФ перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа более 6 миллиардов рублей, средства направят на строительство дорог,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:27
2023-08-23T15:27
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство РФ перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа более 6 миллиардов рублей, средства направят на строительство дорог, инженерных сетей, социальных объектов и жилых домов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин определил основной задачей сделать макрорегион ДФО современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. "Правительство сформировало для этого целый комплекс мероприятий и соответствующих механизмов и инструментов. Наиболее действенный из них - это планы социального развития роста, которые были запущены по инициативе главы государства. Сегодня на их реализацию мы перераспределим между субъектами округа более 6 миллиардов рублей. Большую часть из них направим на строительство дорог, инженерных сетей, коммуникаций для ряда предприятий, социальных объектов для жилых домов. Но и в том числе тех, что возводятся по программе "Дальневосточный квартал", - заявил он. Мишустин также отметил, что необходимо обеспечить максимально эффективное расходование средств. По его мнению, это "глобальная задача для всех проектов". Значимые инфраструктурные проекты должны быть востребованы и вносить дополнительный вклад в развитие экономики Дальнего Востока, подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20230731/obrazovanie-1887293587.html
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экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО

Мишустин: правительство распределит шесть миллиардов рублей на развитие ДФО

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Крылов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство РФ перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа более 6 миллиардов рублей, средства направят на строительство дорог, инженерных сетей, социальных объектов и жилых домов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин определил основной задачей сделать макрорегион ДФО современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса.
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"Правительство сформировало для этого целый комплекс мероприятий и соответствующих механизмов и инструментов. Наиболее действенный из них - это планы социального развития роста, которые были запущены по инициативе главы государства. Сегодня на их реализацию мы перераспределим между субъектами округа более 6 миллиардов рублей. Большую часть из них направим на строительство дорог, инженерных сетей, коммуникаций для ряда предприятий, социальных объектов для жилых домов. Но и в том числе тех, что возводятся по программе "Дальневосточный квартал", - заявил он.
Мишустин также отметил, что необходимо обеспечить максимально эффективное расходование средств. По его мнению, это "глобальная задача для всех проектов". Значимые инфраструктурные проекты должны быть востребованы и вносить дополнительный вклад в развитие экономики Дальнего Востока, подчеркнул премьер.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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