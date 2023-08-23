https://ria.ru/20230823/razvitie-1891766504.html

Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО

Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО - РИА Новости, 23.08.2023

Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО

Правительство РФ перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа более 6 миллиардов рублей, средства направят на строительство дорог,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:27

2023-08-23T15:27

2023-08-23T15:27

экономика

россия

дальний восток

михаил мишустин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство РФ перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа более 6 миллиардов рублей, средства направят на строительство дорог, инженерных сетей, социальных объектов и жилых домов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин определил основной задачей сделать макрорегион ДФО современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. "Правительство сформировало для этого целый комплекс мероприятий и соответствующих механизмов и инструментов. Наиболее действенный из них - это планы социального развития роста, которые были запущены по инициативе главы государства. Сегодня на их реализацию мы перераспределим между субъектами округа более 6 миллиардов рублей. Большую часть из них направим на строительство дорог, инженерных сетей, коммуникаций для ряда предприятий, социальных объектов для жилых домов. Но и в том числе тех, что возводятся по программе "Дальневосточный квартал", - заявил он. Мишустин также отметил, что необходимо обеспечить максимально эффективное расходование средств. По его мнению, это "глобальная задача для всех проектов". Значимые инфраструктурные проекты должны быть востребованы и вносить дополнительный вклад в развитие экономики Дальнего Востока, подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20230731/obrazovanie-1887293587.html

https://ria.ru/20230823/promyshlennost-1891763937.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин