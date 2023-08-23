https://ria.ru/20230823/razvitie-1891766504.html
Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО
Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО - РИА Новости, 23.08.2023
Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО
Правительство РФ перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа более 6 миллиардов рублей, средства направят на строительство дорог,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:27
2023-08-23T15:27
2023-08-23T15:27
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство РФ перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа более 6 миллиардов рублей, средства направят на строительство дорог, инженерных сетей, социальных объектов и жилых домов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин определил основной задачей сделать макрорегион ДФО современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. "Правительство сформировало для этого целый комплекс мероприятий и соответствующих механизмов и инструментов. Наиболее действенный из них - это планы социального развития роста, которые были запущены по инициативе главы государства. Сегодня на их реализацию мы перераспределим между субъектами округа более 6 миллиардов рублей. Большую часть из них направим на строительство дорог, инженерных сетей, коммуникаций для ряда предприятий, социальных объектов для жилых домов. Но и в том числе тех, что возводятся по программе "Дальневосточный квартал", - заявил он. Мишустин также отметил, что необходимо обеспечить максимально эффективное расходование средств. По его мнению, это "глобальная задача для всех проектов". Значимые инфраструктурные проекты должны быть востребованы и вносить дополнительный вклад в развитие экономики Дальнего Востока, подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20230731/obrazovanie-1887293587.html
https://ria.ru/20230823/promyshlennost-1891763937.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_98:0:2231:1600_1920x0_80_0_0_899fe0047bb8c0e651e6f3ff9e023c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО
Мишустин: правительство распределит шесть миллиардов рублей на развитие ДФО