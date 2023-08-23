https://ria.ru/20230823/razvitie-1891636276.html
Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области
Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023
Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообещал поддержать программу развития региона. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:43
2023-08-23T02:43
2023-08-23T02:43
владимир путин
евгений балицкий
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:214:2794:1785_1920x0_80_0_0_a6c3a351389a9ccc84bf63ea9210a12c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообещал поддержать программу развития региона. В ходе встречи в Кремле в ночь с 22 на 23 августа Балицкий рассказал Путину о планах развития региона. В частности сообщил, что после завершения специальной военной операции в Запорожской области будет происходить "разгосударствление" экономики. Но на сегодняшний день в области создано 20 государственных компаний для обеспечения жизни граждан и предприятий. "Я не буду вам рассказывать всю конструкцию, это займет очень большое количество времени, прошу нашу инициативу поддержать", - обратился Балицкий к Путину. "Да, конечно. Конечно, поддержим", - ответил Путин.
https://ria.ru/20230823/gazifikatsiya-1891635945.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ddf285fde3e4b1e4afab30641de2de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, евгений балицкий, запорожская область, россия
Владимир Путин, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия
Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области
Путин пообещал Балицкому поддержать программу развития Запорожской области
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообещал поддержать программу развития региона.
В ходе встречи в Кремле в ночь с 22 на 23 августа Балицкий рассказал Путину о планах развития региона. В частности сообщил, что после завершения специальной военной операции в Запорожской области будет происходить "разгосударствление" экономики. Но на сегодняшний день в области создано 20 государственных компаний для обеспечения жизни граждан и предприятий.
"Я не буду вам рассказывать всю конструкцию, это займет очень большое количество времени, прошу нашу инициативу поддержать", - обратился Балицкий к Путину.
"Да, конечно. Конечно, поддержим", - ответил Путин.
Балицкий пообещал завершить газификацию Запорожской области через год