https://ria.ru/20230823/razvitie-1891636276.html

Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области

Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023

Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообещал поддержать программу развития региона. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:43

2023-08-23T02:43

2023-08-23T02:43

владимир путин

евгений балицкий

запорожская область

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообещал поддержать программу развития региона. В ходе встречи в Кремле в ночь с 22 на 23 августа Балицкий рассказал Путину о планах развития региона. В частности сообщил, что после завершения специальной военной операции в Запорожской области будет происходить "разгосударствление" экономики. Но на сегодняшний день в области создано 20 государственных компаний для обеспечения жизни граждан и предприятий. "Я не буду вам рассказывать всю конструкцию, это займет очень большое количество времени, прошу нашу инициативу поддержать", - обратился Балицкий к Путину. "Да, конечно. Конечно, поддержим", - ответил Путин.

https://ria.ru/20230823/gazifikatsiya-1891635945.html

запорожская область

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владимир путин, евгений балицкий, запорожская область, россия