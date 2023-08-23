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Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023
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02:43 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/razvitie-1891636276.html
Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области
Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023
Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообещал поддержать программу развития региона. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:43
2023-08-23T02:43
владимир путин
евгений балицкий
запорожская область
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообещал поддержать программу развития региона. В ходе встречи в Кремле в ночь с 22 на 23 августа Балицкий рассказал Путину о планах развития региона. В частности сообщил, что после завершения специальной военной операции в Запорожской области будет происходить "разгосударствление" экономики. Но на сегодняшний день в области создано 20 государственных компаний для обеспечения жизни граждан и предприятий. "Я не буду вам рассказывать всю конструкцию, это займет очень большое количество времени, прошу нашу инициативу поддержать", - обратился Балицкий к Путину. "Да, конечно. Конечно, поддержим", - ответил Путин.
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владимир путин, евгений балицкий, запорожская область, россия
Владимир Путин, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия
Путин пообещал поддержать программу развития Запорожской области

Путин пообещал Балицкому поддержать программу развития Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким пообещал поддержать программу развития региона.
В ходе встречи в Кремле в ночь с 22 на 23 августа Балицкий рассказал Путину о планах развития региона. В частности сообщил, что после завершения специальной военной операции в Запорожской области будет происходить "разгосударствление" экономики. Но на сегодняшний день в области создано 20 государственных компаний для обеспечения жизни граждан и предприятий.
"Я не буду вам рассказывать всю конструкцию, это займет очень большое количество времени, прошу нашу инициативу поддержать", - обратился Балицкий к Путину.
"Да, конечно. Конечно, поддержим", - ответил Путин.
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Владимир ПутинЕвгений БалицкийЗапорожская областьРоссия
 
 
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