https://ria.ru/20230823/razminirovanie-1891638834.html
Нидерланды поставят Киеву около тысячи устройств разминирования
Нидерланды поставят Киеву около тысячи устройств разминирования - РИА Новости, 23.08.2023
Нидерланды поставят Киеву около тысячи устройств разминирования
Нидерланды планируют передать Киеву около тысячи устройств для дистанционного разминирования, заявила голландский министр обороны Кайса Оллонгрен во время... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:33
2023-08-23T03:33
2023-08-23T03:33
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Нидерланды планируют передать Киеву около тысячи устройств для дистанционного разминирования, заявила голландский министр обороны Кайса Оллонгрен во время визита в Киев. "Существует решение предоставить (Киеву - ред.) около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые способны проделывать проходы в инженерных заграждениях", - слова министра приводятся на сайте минобороны Украины. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Нидерланды поставят Киеву около тысячи устройств разминирования
Нидерланды поставят Киеву около тысячи устройств дистанционного разминирования