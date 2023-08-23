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СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель - РИА Новости, 23.08.2023
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22:39 23.08.2023 (обновлено: 23:10 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/raketa-nositel-1891861258.html
СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель
СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель - РИА Новости, 23.08.2023
СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель
КНДР совершила пуск ракеты-носителя, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:39
2023-08-23T23:10
кндр (северная корея)
в мире
желтое море
министерство обороны японии
южная корея
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. КНДР совершила пуск ракеты-носителя, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Ранее министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи."КНДР совершила пуск того, что она называет "ракетой-носителем", в южном направлении", - говорится в сообщении агентства.В среду Южная Корея выпустила навигационное предупреждение для судов в связи с возможным запуском Северной Кореей спутника с 24 по 31 августа.КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
https://ria.ru/20230823/protest-1891862487.html
кндр (северная корея)
желтое море
южная корея
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кндр (северная корея), в мире, желтое море, министерство обороны японии, южная корея
КНДР (Северная Корея), В мире, Желтое море, Министерство обороны Японии, Южная Корея
СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель

Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных: КНДР совершила пуск ракеты-носителя

© Фото : KCNAВ Пхеньяне
В Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : KCNA
В Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. КНДР совершила пуск ракеты-носителя, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Ранее министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи.
«
"КНДР совершила пуск того, что она называет "ракетой-носителем", в южном направлении", - говорится в сообщении агентства.
В среду Южная Корея выпустила навигационное предупреждение для судов в связи с возможным запуском Северной Кореей спутника с 24 по 31 августа.
КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Японии выразили протест КНДР в связи с пуском ракеты
Вчера, 22:54
 
КНДР (Северная Корея)В миреЖелтое мореМинистерство обороны ЯпонииЮжная Корея
 
 
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