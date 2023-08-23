https://ria.ru/20230823/raketa-nositel-1891861258.html
СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель
СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель - РИА Новости, 23.08.2023
СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель
КНДР совершила пуск ракеты-носителя, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:39
2023-08-23T22:39
2023-08-23T23:10
кндр (северная корея)
в мире
желтое море
министерство обороны японии
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886785152_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_1f1236e536abff11b6f09d8e72107f5a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. КНДР совершила пуск ракеты-носителя, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Ранее министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи."КНДР совершила пуск того, что она называет "ракетой-носителем", в южном направлении", - говорится в сообщении агентства.В среду Южная Корея выпустила навигационное предупреждение для судов в связи с возможным запуском Северной Кореей спутника с 24 по 31 августа.КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
https://ria.ru/20230823/protest-1891862487.html
кндр (северная корея)
желтое море
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886785152_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_da13d7f166344dede1fffabc393a269f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), в мире, желтое море, министерство обороны японии, южная корея
КНДР (Северная Корея), В мире, Желтое море, Министерство обороны Японии, Южная Корея
СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель
Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных: КНДР совершила пуск ракеты-носителя