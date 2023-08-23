https://ria.ru/20230823/raketa-nositel-1891861258.html

СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель

СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель - РИА Новости, 23.08.2023

СМИ сообщили, что КНДР запустила ракету-носитель

КНДР совершила пуск ракеты-носителя, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:39

2023-08-23T22:39

2023-08-23T23:10

кндр (северная корея)

в мире

желтое море

министерство обороны японии

южная корея

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. КНДР совершила пуск ракеты-носителя, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Ранее министерство обороны Японии сообщило о пуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореи."КНДР совершила пуск того, что она называет "ракетой-носителем", в южном направлении", - говорится в сообщении агентства.В среду Южная Корея выпустила навигационное предупреждение для судов в связи с возможным запуском Северной Кореей спутника с 24 по 31 августа.КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.

https://ria.ru/20230823/protest-1891862487.html

кндр (северная корея)

желтое море

южная корея

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кндр (северная корея), в мире, желтое море, министерство обороны японии, южная корея