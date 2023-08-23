https://ria.ru/20230823/raketa-1891635682.html

Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24"

Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24" - РИА Новости, 23.08.2023

Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24"

Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-24",... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:24

2023-08-23T02:24

2023-08-23T02:24

роскосмос

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-24", сообщил в среду "Роскосмос". "Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" и ее пуск с 31-й площадки в 4.08:10 по московскому времени", - говорится в сообщении. Ракета стартует с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. После отделения от третьей ступени ракеты "Прогресс" начнет самостоятельный полет к станции, он займет двое суток. Стыковка запланирована 25 августа в 6.50 мск. Всего в космосе кораблю предстоит провести 174 дня. "Прогресс МС-24" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции, где до 21 августа находился грузовик "Прогресс МС-22". Новый корабль везет на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более 1,5 тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции. Также в "Прогресс" загружено оборудование для проведения различных научных экспериментов.

https://ria.ru/20230807/soyuz-1888685873.html

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