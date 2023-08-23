Рейтинг@Mail.ru
Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24" - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/raketa-1891635682.html
Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24"
Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24" - РИА Новости, 23.08.2023
Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24"
Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-24",... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:24
2023-08-23T02:24
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873552102_0:233:2730:1769_1920x0_80_0_0_735444c5aeab4d82e20dfcf48af55d9f.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-24", сообщил в среду "Роскосмос". "Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" и ее пуск с 31-й площадки в 4.08:10 по московскому времени", - говорится в сообщении. Ракета стартует с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. После отделения от третьей ступени ракеты "Прогресс" начнет самостоятельный полет к станции, он займет двое суток. Стыковка запланирована 25 августа в 6.50 мск. Всего в космосе кораблю предстоит провести 174 дня. "Прогресс МС-24" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции, где до 21 августа находился грузовик "Прогресс МС-22". Новый корабль везет на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более 1,5 тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции. Также в "Прогресс" загружено оборудование для проведения различных научных экспериментов.
https://ria.ru/20230807/soyuz-1888685873.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873552102_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bcf13e03b7a0afc82bc904cd32ccc4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос
Роскосмос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24"

Госкомиссия разрешила пуск "Союза-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-24" для МКС

© Фото : РоскосмосРакета космического назначения "Союз-2.1а"
Ракета космического назначения Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Роскосмос
Ракета космического назначения "Союз-2.1а". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-24", сообщил в среду "Роскосмос".
«
"Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" и ее пуск с 31-й площадки в 4.08:10 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Ракета стартует с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. После отделения от третьей ступени ракеты "Прогресс" начнет самостоятельный полет к станции, он займет двое суток. Стыковка запланирована 25 августа в 6.50 мск. Всего в космосе кораблю предстоит провести 174 дня.
"Прогресс МС-24" пристыкуется к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции, где до 21 августа находился грузовик "Прогресс МС-22".
Новый корабль везет на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе более 1,5 тонны сухих грузов для экипажа и систем станции, полтонны топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы на станции.
Также в "Прогресс" загружено оборудование для проведения различных научных экспериментов.
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
7 августа, 16:29
 
Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала