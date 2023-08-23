https://ria.ru/20230823/putin-1891635368.html

Путин оценил работу команды Балицкого в Запорожской области

Путин оценил работу команды Балицкого в Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023

Путин оценил работу команды Балицкого в Запорожской области

Президент РФ Владимир Путин назвал мобилизованной команду врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, глава государства выразил надежду, что жители... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:19

2023-08-23T02:19

2023-08-23T02:20

владимир путин

евгений балицкий

запорожская область

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал мобилизованной команду врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, глава государства выразил надежду, что жители региона это почувствуют."Вся команда ваша мобилизована, в самом хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой людям приходится жить, вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется в экономике, в социальной сфере. Конечно, еще очень многое предстоит сделать для восстановления, будем делать, обязательно будем вам помогать", - сказал Путин во время встречи с Балицким в Кремле.Чуть ранее глава государства пообщался и с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230823/putin-1891632894.html

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владимир путин, евгений балицкий, запорожская область, россия