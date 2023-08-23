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Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника - РИА Новости, 23.08.2023
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01:37 23.08.2023 (обновлено: 01:56 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/putin-1891632894.html
Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника
Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника - РИА Новости, 23.08.2023
Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил, что действующая команда неплохо справляется с поставленными задачами и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:37
2023-08-23T01:56
россия
луганская народная республика
политика
донецкая народная республика
владимир путин
госдума рф
леонид пасечник
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил, что действующая команда неплохо справляется с поставленными задачами и сможет организовать проведение выборов в республике в нынешних непростых условиях. "Многое изменилось. И по мере необходимости решения задач, которые стоят перед республикой, вы и ваша команда, конечно, многое делаете для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены. И я вижу, что в целом у вас получается. Получается неплохо", - сказал президент. Путин также обратил внимание на налаживание прямого контакта с людьми для обратной связи. "Ситуация непростая, она требует от людей собранности и готовности к серьезной работе. Вижу по результатам последних месяцев, последних полутора лет: конечно, люди у вас талантливые. Никто не стоит и не ждет каких-то подачек, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать - и хотят работать, и умеют работать", - сказал российский лидер. Глава государства заверил, что российские власти будут содействовать этому процессу и позитивному настрою. Говоря о предстоящих выборах, Путин заявил, что команда Пасечника сможет организовать их проведение. "Это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Никаких сомнений", - сказал он, добавив, что главное - показать жителям, что нынешняя команда способна решать задачи в интересах граждан. Глава государства пожелал Пасечнику всего доброго и заявил, что федеральный центр будет помогать республике. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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россия, луганская народная республика, политика, донецкая народная республика, владимир путин, госдума рф, леонид пасечник
Россия, Луганская Народная Республика, Политика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ, Леонид Пасечник
Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника

Путин: команда Пасечника неплохо справляется с поставленными задачами в ЛНР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с врио главы ЛНР Л. Пасечником
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио главы ЛНР Л. Пасечником - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио главы ЛНР Л. Пасечником
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил, что действующая команда неплохо справляется с поставленными задачами и сможет организовать проведение выборов в республике в нынешних непростых условиях.
«
"Многое изменилось. И по мере необходимости решения задач, которые стоят перед республикой, вы и ваша команда, конечно, многое делаете для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены. И я вижу, что в целом у вас получается. Получается неплохо", - сказал президент.
Путин также обратил внимание на налаживание прямого контакта с людьми для обратной связи. "Ситуация непростая, она требует от людей собранности и готовности к серьезной работе. Вижу по результатам последних месяцев, последних полутора лет: конечно, люди у вас талантливые. Никто не стоит и не ждет каких-то подачек, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать - и хотят работать, и умеют работать", - сказал российский лидер.
Глава государства заверил, что российские власти будут содействовать этому процессу и позитивному настрою.
Говоря о предстоящих выборах, Путин заявил, что команда Пасечника сможет организовать их проведение.
"Это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Никаких сомнений", - сказал он, добавив, что главное - показать жителям, что нынешняя команда способна решать задачи в интересах граждан.
Глава государства пожелал Пасечнику всего доброго и заявил, что федеральный центр будет помогать республике.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаПолитикаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинГосдума РФЛеонид Пасечник
 
 
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