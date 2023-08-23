https://ria.ru/20230823/putin-1891632894.html

Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника

Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника - РИА Новости, 23.08.2023

Путин оценил выполнение поставленных задач в ЛНР командой Пасечника

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил, что действующая команда неплохо справляется с поставленными задачами и... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:37

2023-08-23T01:37

2023-08-23T01:56

россия

луганская народная республика

политика

донецкая народная республика

владимир путин

госдума рф

леонид пасечник

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил, что действующая команда неплохо справляется с поставленными задачами и сможет организовать проведение выборов в республике в нынешних непростых условиях. "Многое изменилось. И по мере необходимости решения задач, которые стоят перед республикой, вы и ваша команда, конечно, многое делаете для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены. И я вижу, что в целом у вас получается. Получается неплохо", - сказал президент. Путин также обратил внимание на налаживание прямого контакта с людьми для обратной связи. "Ситуация непростая, она требует от людей собранности и готовности к серьезной работе. Вижу по результатам последних месяцев, последних полутора лет: конечно, люди у вас талантливые. Никто не стоит и не ждет каких-то подачек, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать - и хотят работать, и умеют работать", - сказал российский лидер. Глава государства заверил, что российские власти будут содействовать этому процессу и позитивному настрою. Говоря о предстоящих выборах, Путин заявил, что команда Пасечника сможет организовать их проведение. "Это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Никаких сомнений", - сказал он, добавив, что главное - показать жителям, что нынешняя команда способна решать задачи в интересах граждан. Глава государства пожелал Пасечнику всего доброго и заявил, что федеральный центр будет помогать республике. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230823/obstanovka-1891632566.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, политика, донецкая народная республика, владимир путин, госдума рф, леонид пасечник