https://ria.ru/20230823/promyshlennost-1891763937.html

Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности

Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 23.08.2023

Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочный период, поручив уточнить источники... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:19

2023-08-23T15:19

2023-08-23T15:33

экономика

россия

михаил мишустин

денис мантуров

антон силуанов

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочный период, поручив уточнить источники финансирования федерального проекта по развитию станкоинструментальной отрасли.На совещании правительства после доклада вице-премьера - министра промышленности РФ Дениса Мантурова Мишустин обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с вопросом о том, нашлись ли источники финансирования для федерального проекта "Развитие производства средств производства"."Хочу, чтобы вы понимали, что это одно из самых ключевых направлений нашей работы. Собираетесь вместе, у вас есть целый ряд источников, о которых мы говорили. Это вам моя поправка, и я буду ждать соответствующего решения по финансированию", - сказал Мишустин Силуанову.Премьер отметил, что важно как можно быстрее реализовать все меры, которые описаны в стратегии."Я ее смотрел, она достаточно сбалансированная. Я рассчитываю на слаженные действия министерств, ведомств, регионов в этой области. Потому что развитие обрабатывающей промышленности сегодня - это, абсолютно точно, один из важнейших приоритетов в достижении технологического суверенитета страны. Принимаем с поправкой в протоколе о чем я сказал", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20230823/byudzhet-1891764976.html

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экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, антон силуанов