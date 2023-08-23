https://ria.ru/20230823/promyshlennost-1891763937.html
Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности
Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 23.08.2023
Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочный период, поручив уточнить источники... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:19
2023-08-23T15:19
2023-08-23T15:33
экономика
россия
михаил мишустин
денис мантуров
антон силуанов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочный период, поручив уточнить источники финансирования федерального проекта по развитию станкоинструментальной отрасли.На совещании правительства после доклада вице-премьера - министра промышленности РФ Дениса Мантурова Мишустин обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с вопросом о том, нашлись ли источники финансирования для федерального проекта "Развитие производства средств производства"."Хочу, чтобы вы понимали, что это одно из самых ключевых направлений нашей работы. Собираетесь вместе, у вас есть целый ряд источников, о которых мы говорили. Это вам моя поправка, и я буду ждать соответствующего решения по финансированию", - сказал Мишустин Силуанову.Премьер отметил, что важно как можно быстрее реализовать все меры, которые описаны в стратегии."Я ее смотрел, она достаточно сбалансированная. Я рассчитываю на слаженные действия министерств, ведомств, регионов в этой области. Потому что развитие обрабатывающей промышленности сегодня - это, абсолютно точно, один из важнейших приоритетов в достижении технологического суверенитета страны. Принимаем с поправкой в протоколе о чем я сказал", - заявил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, антон силуанов
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Антон Силуанов
Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности
Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочный период, поручив уточнить источники финансирования федерального проекта по развитию станкоинструментальной отрасли.
На совещании правительства после доклада вице-премьера - министра промышленности РФ Дениса Мантурова
Мишустин обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову
с вопросом о том, нашлись ли источники финансирования для федерального проекта "Развитие производства средств производства".
"Хочу, чтобы вы понимали, что это одно из самых ключевых направлений нашей работы. Собираетесь вместе, у вас есть целый ряд источников, о которых мы говорили. Это вам моя поправка, и я буду ждать соответствующего решения по финансированию", - сказал Мишустин Силуанову.
Премьер отметил, что важно как можно быстрее реализовать все меры, которые описаны в стратегии.
"Я ее смотрел, она достаточно сбалансированная. Я рассчитываю на слаженные действия министерств, ведомств, регионов в этой области. Потому что развитие обрабатывающей промышленности сегодня - это, абсолютно точно, один из важнейших приоритетов в достижении технологического суверенитета страны. Принимаем с поправкой в протоколе о чем я сказал", - заявил Мишустин.
Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета