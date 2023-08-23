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Россия в июле увеличила производство продуктов питания - РИА Новости, 23.08.2023
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19:29 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/proizvodstvo-1891835058.html
Россия в июле увеличила производство продуктов питания
Россия в июле увеличила производство продуктов питания - РИА Новости, 23.08.2023
Россия в июле увеличила производство продуктов питания
Россия в июле 2023 года увеличила производство продуктов питания на 11,3% по сравнению с июлем 2022 года, также нарастила выпуск по сравнению с июнем текущего... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:29
2023-08-23T19:29
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
справки
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в июле 2023 года увеличила производство продуктов питания на 11,3% по сравнению с июлем 2022 года, также нарастила выпуск по сравнению с июнем текущего года - на 8%, следует из материалов Росстата. "Выпуск продуктов питания в июле 2023 года вырос на 11,3% по сравнению с июлем 2022 года и на 8,0% по сравнению с июнем 2023 года. В целом за январь-июль 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 6,2% по сравнению с январем-июлем 2022 года", - говорится в материалах. В частности, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июле 2023 года произведено 293,05 тысячи тонн, на 2,1% больше, чем в июле 2022 года; свинины парной, остывшей или охлажденной - 265,6 тысячи тонн (плюс 0,9%), охлажденного мяса птицы - 271,6 тысячи тонн (минус 2,1%). Мороженой рыбы произведено 441,4 тысячи тонн, на 42,9% больше, чем в июне 2022 года, рыбного мороженого филе - 17,6 тысячи тонн (минус 3,2%), рыбных консервов выпущено 39,3 миллиона условных банок, что на 3,6% меньше, чем в июле 2022 года. Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 569 тысяч тонн, на 34,4% больше, чем в июле 2022 года, рафинированного – 233,5 тысячи тонн, на 16,9% больше. Белого свекловичного сахара в июле 2023 года произведено 48,8 тысячи тонн, в 2,2 раза выше меньше в годовом выражении, риса произведено 44,4 тысячи тонн (плюс 48,9%), гречки - 44,7 тысячи тонн (плюс 47%). В июле 2023 года произведено 470 тысяч тонн молока, что на 0,6% больше, чем в июле 2022 года; сыров изготовлено 67,2 тысячи тонн, на 14,4% больше. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в июле 2023 года произведено 139 тысяч тонн, что на 4,3% меньше, чем в июле 2022 года.
https://ria.ru/20230823/stress-1891628464.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), справки
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Справки
Россия в июле увеличила производство продуктов питания

Россия в июле увеличила производство продуктов питания на 11,3 процентов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокупатель в магазине "Реми"
Покупатель в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупатель в магазине "Реми". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в июле 2023 года увеличила производство продуктов питания на 11,3% по сравнению с июлем 2022 года, также нарастила выпуск по сравнению с июнем текущего года - на 8%, следует из материалов Росстата.
«
"Выпуск продуктов питания в июле 2023 года вырос на 11,3% по сравнению с июлем 2022 года и на 8,0% по сравнению с июнем 2023 года. В целом за январь-июль 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 6,2% по сравнению с январем-июлем 2022 года", - говорится в материалах.
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В частности, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июле 2023 года произведено 293,05 тысячи тонн, на 2,1% больше, чем в июле 2022 года; свинины парной, остывшей или охлажденной - 265,6 тысячи тонн (плюс 0,9%), охлажденного мяса птицы - 271,6 тысячи тонн (минус 2,1%).
Мороженой рыбы произведено 441,4 тысячи тонн, на 42,9% больше, чем в июне 2022 года, рыбного мороженого филе - 17,6 тысячи тонн (минус 3,2%), рыбных консервов выпущено 39,3 миллиона условных банок, что на 3,6% меньше, чем в июле 2022 года.
Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 569 тысяч тонн, на 34,4% больше, чем в июле 2022 года, рафинированного – 233,5 тысячи тонн, на 16,9% больше. Белого свекловичного сахара в июле 2023 года произведено 48,8 тысячи тонн, в 2,2 раза выше меньше в годовом выражении, риса произведено 44,4 тысячи тонн (плюс 48,9%), гречки - 44,7 тысячи тонн (плюс 47%).
В июле 2023 года произведено 470 тысяч тонн молока, что на 0,6% больше, чем в июле 2022 года; сыров изготовлено 67,2 тысячи тонн, на 14,4% больше. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в июле 2023 года произведено 139 тысяч тонн, что на 4,3% меньше, чем в июле 2022 года.
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