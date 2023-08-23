https://ria.ru/20230823/proizvodstvo-1891835058.html

Россия в июле увеличила производство продуктов питания

Россия в июле увеличила производство продуктов питания - РИА Новости, 23.08.2023

Россия в июле увеличила производство продуктов питания

Россия в июле 2023 года увеличила производство продуктов питания на 11,3% по сравнению с июлем 2022 года, также нарастила выпуск по сравнению с июнем текущего... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:29

2023-08-23T19:29

2023-08-23T19:29

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778333602_0:711:1998:1835_1920x0_80_0_0_0e92534b9c29e6f04cd7eb3b9f7bc60c.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в июле 2023 года увеличила производство продуктов питания на 11,3% по сравнению с июлем 2022 года, также нарастила выпуск по сравнению с июнем текущего года - на 8%, следует из материалов Росстата. "Выпуск продуктов питания в июле 2023 года вырос на 11,3% по сравнению с июлем 2022 года и на 8,0% по сравнению с июнем 2023 года. В целом за январь-июль 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 6,2% по сравнению с январем-июлем 2022 года", - говорится в материалах. В частности, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июле 2023 года произведено 293,05 тысячи тонн, на 2,1% больше, чем в июле 2022 года; свинины парной, остывшей или охлажденной - 265,6 тысячи тонн (плюс 0,9%), охлажденного мяса птицы - 271,6 тысячи тонн (минус 2,1%). Мороженой рыбы произведено 441,4 тысячи тонн, на 42,9% больше, чем в июне 2022 года, рыбного мороженого филе - 17,6 тысячи тонн (минус 3,2%), рыбных консервов выпущено 39,3 миллиона условных банок, что на 3,6% меньше, чем в июле 2022 года. Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 569 тысяч тонн, на 34,4% больше, чем в июле 2022 года, рафинированного – 233,5 тысячи тонн, на 16,9% больше. Белого свекловичного сахара в июле 2023 года произведено 48,8 тысячи тонн, в 2,2 раза выше меньше в годовом выражении, риса произведено 44,4 тысячи тонн (плюс 48,9%), гречки - 44,7 тысячи тонн (плюс 47%). В июле 2023 года произведено 470 тысяч тонн молока, что на 0,6% больше, чем в июле 2022 года; сыров изготовлено 67,2 тысячи тонн, на 14,4% больше. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в июле 2023 года произведено 139 тысяч тонн, что на 4,3% меньше, чем в июле 2022 года.

https://ria.ru/20230823/stress-1891628464.html

https://ria.ru/20230819/produkty-1890872465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), справки