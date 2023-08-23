https://ria.ru/20230823/proizvodstvo-1891834722.html
В России в июле выросло производство легковых автомобилей
В России в июле выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 23.08.2023
В России в июле выросло производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в РФ в июле выросло в 2,1 раза в годовом выражении, но сократилось на 4,3% к июню, до 41,1 тысячи штук, следует из данных... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:28
2023-08-23T19:28
2023-08-23T19:28
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в июле выросло в 2,1 раза в годовом выражении, но сократилось на 4,3% к июню, до 41,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. В целом за январь-июль в стране было выпущено 244 тысячи легковых машин, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск грузовиков в июле составил 12,4 тысячи - это на 29% больше в годовом выражении, но на 13,5% меньше, чем в июне. За семь месяцев их производство выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 87,4 тысячи машин. Выпуск автобусов массой до пяти тонн в июле составил 1,7 тысячи штук: на 77,9% больше в годовом выражении, однако на 27,9% меньше, чем в июне. За январь-июль произведено 11,1 тысячи таких автобусов (+75,3% в годовом выражении). Производство автобусов массой более пяти тонн в июле выросло на 18,2% в годовом выражении, до 966 штук, однако это ниже результатов июня на 23,9%. За январь-июль таких автобусов выпущено 7,2 тысячи (+6,9% в годовом выражении). "Двигателей внутреннего сгорания произведено 15,1 тысячи штук, что на 45,7% больше, чем в июле 2022 года, но на 18,1% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года выпущено 114 тысяч ДВС, что на 22,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года", - добавили в Росстате.
https://ria.ru/20230822/moskvich-1891507022.html
https://ria.ru/20230814/avtovaz-1889889171.html
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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России в июле выросло производство легковых автомобилей
Росстат: производство легковушек в июле выросло в 2,1 раза в годовом выражении
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в июле выросло в 2,1 раза в годовом выражении, но сократилось на 4,3% к июню, до 41,1 тысячи штук, следует из данных Росстата.
В целом за январь-июль в стране было выпущено 244 тысячи легковых машин, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Выпуск грузовиков в июле составил 12,4 тысячи - это на 29% больше в годовом выражении, но на 13,5% меньше, чем в июне. За семь месяцев их производство выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 87,4 тысячи машин.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн в июле составил 1,7 тысячи штук: на 77,9% больше в годовом выражении, однако на 27,9% меньше, чем в июне. За январь-июль произведено 11,1 тысячи таких автобусов (+75,3% в годовом выражении).
Производство автобусов массой более пяти тонн в июле выросло на 18,2% в годовом выражении, до 966 штук, однако это ниже результатов июня на 23,9%. За январь-июль таких автобусов выпущено 7,2 тысячи (+6,9% в годовом выражении).
"Двигателей внутреннего сгорания произведено 15,1 тысячи штук, что на 45,7% больше, чем в июле 2022 года, но на 18,1% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года выпущено 114 тысяч ДВС, что на 22,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года", - добавили в Росстате.
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