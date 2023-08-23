Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра выбрала продукцию 2 компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Заседание комиссии состоялось 23 августа. "Всего комиссия рассмотрела 3 заявления от 2 компаний: в Шанхай (Китай), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Дубай (ОАЭ). Теперь в павильонах в этих странах появятся минеральная вода и хлебцы от российских производителей", - говорится в сообщении."Зарубежные павильоны - отличная площадка для агропроизводителей, которые хотят протестировать спрос на новом рынке, наладить новые контакты и повысить свою узнаваемость среди иностранных потребителей. Продукция в шоу-румах размещается круглый год, что делает павильоны постоянным каналом продвижения, эффективность которого усиливается промо-акциями от наших партнеров", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра выбрала продукцию 2 компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
"Всего комиссия рассмотрела 3 заявления от 2 компаний: в Шанхай (Китай), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Дубай (ОАЭ). Теперь в павильонах в этих странах появятся минеральная вода и хлебцы от российских производителей", - говорится в сообщении.
"Зарубежные павильоны - отличная площадка для агропроизводителей, которые хотят протестировать спрос на новом рынке, наладить новые контакты и повысить свою узнаваемость среди иностранных потребителей. Продукция в шоу-румах размещается круглый год, что делает павильоны постоянным каналом продвижения, эффективность которого усиливается промо-акциями от наших партнеров", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
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