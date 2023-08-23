https://ria.ru/20230823/produkty-1891811548.html

Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом

Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом - РИА Новости, 23.08.2023

Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом

Экспертная комиссия Российского экспортного центра выбрала продукцию 2 компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:43

2023-08-23T17:43

2023-08-23T18:25

экономика

россия

минеральные воды

шанхай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891820087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b07949c77d495a0e991114628ec513e2.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра выбрала продукцию 2 компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Заседание комиссии состоялось 23 августа. "Всего комиссия рассмотрела 3 заявления от 2 компаний: в Шанхай (Китай), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Дубай (ОАЭ). Теперь в павильонах в этих странах появятся минеральная вода и хлебцы от российских производителей", - говорится в сообщении."Зарубежные павильоны - отличная площадка для агропроизводителей, которые хотят протестировать спрос на новом рынке, наладить новые контакты и повысить свою узнаваемость среди иностранных потребителей. Продукция в шоу-румах размещается круглый год, что делает павильоны постоянным каналом продвижения, эффективность которого усиливается промо-акциями от наших партнеров", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html

россия

минеральные воды

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, минеральные воды, шанхай