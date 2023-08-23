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Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом - РИА Новости, 23.08.2023
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17:43 23.08.2023 (обновлено: 18:25 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/produkty-1891811548.html
Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом
Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом - РИА Новости, 23.08.2023
Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом
Экспертная комиссия Российского экспортного центра выбрала продукцию 2 компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:43
2023-08-23T18:25
экономика
россия
минеральные воды
шанхай
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра выбрала продукцию 2 компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Заседание комиссии состоялось 23 августа. "Всего комиссия рассмотрела 3 заявления от 2 компаний: в Шанхай (Китай), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Дубай (ОАЭ). Теперь в павильонах в этих странах появятся минеральная вода и хлебцы от российских производителей", - говорится в сообщении."Зарубежные павильоны - отличная площадка для агропроизводителей, которые хотят протестировать спрос на новом рынке, наладить новые контакты и повысить свою узнаваемость среди иностранных потребителей. Продукция в шоу-румах размещается круглый год, что делает павильоны постоянным каналом продвижения, эффективность которого усиливается промо-акциями от наших партнеров", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230823/rets-1891806411.html
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экономика, россия, минеральные воды, шанхай
Экономика, Россия, Минеральные Воды, Шанхай

Минеральную воду и хлебцы из России представят в шоу-румах АПК за рубежом

© РИА Новости / Тарас Иванов | Перейти в медиабанкДегустационный павильон Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое
Дегустационный павильон Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Тарас Иванов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра выбрала продукцию 2 компаний для продвижения в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах АПК за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Заседание комиссии состоялось 23 августа.
© РИА Новости / Тарас Иванов | Перейти в медиабанкПродукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
© РИА Новости / Тарас Иванов
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1 из 2
© РИА Новости / Тарас Иванов | Перейти в медиабанкПродукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
© РИА Новости / Тарас Иванов
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2 из 2
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
© РИА Новости / Тарас Иванов
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1 из 2
Продукция на полках в дегустационном павильоне Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ханое. Павильон объединяет производителей качественных и экологически чистых продуктов питания из России и работает под брендом "Good Food Russia".
© РИА Новости / Тарас Иванов
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Всего комиссия рассмотрела 3 заявления от 2 компаний: в Шанхай (Китай), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Дубай (ОАЭ). Теперь в павильонах в этих странах появятся минеральная вода и хлебцы от российских производителей", - говорится в сообщении.
"Зарубежные павильоны - отличная площадка для агропроизводителей, которые хотят протестировать спрос на новом рынке, наладить новые контакты и повысить свою узнаваемость среди иностранных потребителей. Продукция в шоу-румах размещается круглый год, что делает павильоны постоянным каналом продвижения, эффективность которого усиливается промо-акциями от наших партнеров", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоу-румы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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