https://ria.ru/20230823/prisoedinenie-1891630219.html

Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии

Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 23.08.2023

Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о возобновлении разговоров на тему принятия Грузии в НАТО, заявил, что идея присоединения к... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T00:56

2023-08-23T00:56

2023-08-23T05:34

дмитрий медведев

нато

оон

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южная осетия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о возобновлении разговоров на тему принятия Грузии в НАТО, заявил, что идея присоединения к России Южной Осетии и Абхазии вполне может быть реализована. "Опять идут разговоры о возможном приёме Грузии в НАТО... Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Медведев отметил, что для Запада это станет "очередным позорным фиаско" и ещё одним "символом катастрофической утраты влияния". "История жёстко наказывает всех тех, кто пренебрежительно относится к её урокам", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230823/medvedev-1891629495.html

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южная осетия

абхазия

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дмитрий медведев, нато, оон, россия, южная осетия, абхазия