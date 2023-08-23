Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии
Медведев: присоединение к России Южной Осетии и Абхазии может быть реализовано
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о возобновлении разговоров на тему принятия Грузии в НАТО, заявил, что идея присоединения к России Южной Осетии и Абхазии вполне может быть реализована.
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"Опять идут разговоры о возможном приёме Грузии в НАТО... Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Медведев отметил, что для Запада это станет "очередным позорным фиаско" и ещё одним "символом катастрофической утраты влияния".
"История жёстко наказывает всех тех, кто пренебрежительно относится к её урокам", - подчеркнул он.