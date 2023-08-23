В Приморье ливни нарушили транспортное сообщение в четырех районах
В четырех районах Приморья после сильных ливней нарушено транспортное сообщение
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Ливни нарушили проезд в четырех муниципалитетах Приморья, отрезано одно село в Лесозаводском городском округе, сообщает правительство региона.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за очень сильных дождей на значительной территории края. По данным синоптиков, за день 22 августа - ночь 23 августа большое количество осадков выпало в Дельнереченском, Красноармейском, Спасском районах.
"На утро среды, 23 августа, после ночных осадков наиболее сложная ситуация наблюдается на дорогах Хорольского и Октябрьского муниципальных и Лесозаводского городского округов. Кроме того, ухудшается обстановка в Михайловском районе", - говорится в сообщении.
Наиболее сложная ситуация - в Хорольском округе. Из-за перелива через объезд нет проезда и выставлены посты ГИБДД на 42-м километре автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог. Затруднен проезд для легковых машин на первом километре Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Приозерное и девятом километре Хороль - Новая Бельмановка - Лучки. Прямое дорожное сообщение с Уссурийском из Хороля нарушено. Альтернативный проезд - через Жариково и Камень-Рыболов. Других выездов из Хороля пока нет.
В Октябрьском округе нет проезда на четвертом километре на подъезде к селу Покровка от трассы Уссурийск - Пограничный. Вода спадает. Альтернативный проезд - через село Галенки.
В Лесозаводском городском округе на шестом километре дороги Хабаровск - Владивосток - Иннокентьевка размыло подходы к мосту. Отрезано село Иннокентьевка.
В Михайловском районе вода выходит на дорогу. Для легковых автомобилей проезд затруднен на трех участках дорог.
После тайфуна "Ханун" сохраняются переливы в Красноармейском округе. В Дальнереченском округе нет проезда на 94-м километре трассы Уборка - Самарка - Ариадное. Можно проехать через село Пожига.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. В крае введен региональный режим ЧС.