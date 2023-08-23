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Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума - РИА Новости, 23.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:27 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/premiya-1891735534.html
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума - РИА Новости, 23.08.2023
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" стала победителем премии Московского урбанистического форума - MUF Community Awards,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:27
2023-08-23T13:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
нижний новгород
жуковский
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Площадка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" стала победителем премии Московского урбанистического форума - MUF Community Awards, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Победа присуждена в номинации "Город для бизнеса" по результатам публичного голосования. За лидерство в номинации боролись еще три конкурсанта – программа бизнес-акселерации MTS StartUp Hub, научно-технологичный центр кластер "Ломоносов" и Мастерская наставников."Сегодня в "Руднево" построены 18 промышленных корпусов общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров. Здесь уже налажен выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов, а также банкоматов на базе отечественного процессора "Эльбрус", оборудования для сортировки отходов, конденсаторов и другой продукции. В будущем ожидается мощный мультипликативный эффект от индустриального парка для комплексного развития востока Москвы – здесь в ближайшие годы планируется открыть более 15 тысяч рабочих мест", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отметили в ОЭЗ Москвы, инвесторы в настоящее время проявляют высокий интерес к размещению производств в "Руднево". На территории площадки имеются благоустроенные общественные и офисные пространства, точки питания, парковки. Важной составляющей "Руднево" является хорошая транспортная доступность – близость к МКАД, М-5 "Урал" (Новорязанское шоссе), М-7 "Волга" (Горьковское шоссе), МСД и строящейся трассе М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", станциям метро "Некрасовка" и "Лухмановская", аэропортам Жуковский и Домодедово.
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москва, владислав овчинский, нижний новгород, жуковский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Нижний Новгород, Жуковский

Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума

© Фото : пресс-служба ДИПППлощадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка Руднево столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Площадка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" стала победителем премии Московского урбанистического форума - MUF Community Awards, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Победа присуждена в номинации "Город для бизнеса" по результатам публичного голосования. За лидерство в номинации боролись еще три конкурсанта – программа бизнес-акселерации MTS StartUp Hub, научно-технологичный центр кластер "Ломоносов" и Мастерская наставников.
© Фото : пресс-служба ДИПППлощадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка Руднево столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
© Фото : пресс-служба ДИПППлощадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка Руднево столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
"Сегодня в "Руднево" построены 18 промышленных корпусов общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров. Здесь уже налажен выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов, а также банкоматов на базе отечественного процессора "Эльбрус", оборудования для сортировки отходов, конденсаторов и другой продукции. В будущем ожидается мощный мультипликативный эффект от индустриального парка для комплексного развития востока Москвы – здесь в ближайшие годы планируется открыть более 15 тысяч рабочих мест", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как отметили в ОЭЗ Москвы, инвесторы в настоящее время проявляют высокий интерес к размещению производств в "Руднево". На территории площадки имеются благоустроенные общественные и офисные пространства, точки питания, парковки. Важной составляющей "Руднево" является хорошая транспортная доступность – близость к МКАД, М-5 "Урал" (Новорязанское шоссе), М-7 "Волга" (Горьковское шоссе), МСД и строящейся трассе М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", станциям метро "Некрасовка" и "Лухмановская", аэропортам Жуковский и Домодедово.
Студент на стажировке в компании ОЭЗ Технополис Москва
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Вчера, 09:56
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийНижний НовгородЖуковский
 
 
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