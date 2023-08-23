Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПППлощадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Площадка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" стала победителем премии Московского урбанистического форума - MUF Community Awards, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Победа присуждена в номинации "Город для бизнеса" по результатам публичного голосования. За лидерство в номинации боролись еще три конкурсанта – программа бизнес-акселерации MTS StartUp Hub, научно-технологичный центр кластер "Ломоносов" и Мастерская наставников.
© Фото : пресс-служба ДИПППлощадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИПППлощадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
Площадка "Руднево" столичной ОЭЗ выиграла премию Московского урбанфорума
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
"Сегодня в "Руднево" построены 18 промышленных корпусов общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров. Здесь уже налажен выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов, а также банкоматов на базе отечественного процессора "Эльбрус", оборудования для сортировки отходов, конденсаторов и другой продукции. В будущем ожидается мощный мультипликативный эффект от индустриального парка для комплексного развития востока Москвы – здесь в ближайшие годы планируется открыть более 15 тысяч рабочих мест", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как отметили в ОЭЗ Москвы, инвесторы в настоящее время проявляют высокий интерес к размещению производств в "Руднево". На территории площадки имеются благоустроенные общественные и офисные пространства, точки питания, парковки. Важной составляющей "Руднево" является хорошая транспортная доступность – близость к МКАД, М-5 "Урал" (Новорязанское шоссе), М-7 "Волга" (Горьковское шоссе), МСД и строящейся трассе М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", станциям метро "Некрасовка" и "Лухмановская", аэропортам Жуковский и Домодедово.