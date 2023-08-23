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Празднование 80-летия победы в Курской битве - РИА Новости, 23.08.2023
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13:48 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/prazdnovanie-1891713320.html
Празднование 80-летия победы в Курской битве
Празднование 80-летия победы в Курской битве - РИА Новости, 23.08.2023
Празднование 80-летия победы в Курской битве
РИА Новости, 23.08.2023
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курск
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россия
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фото, фото, курск, прохоровка, россия, курская битва
Фото, Курск, Прохоровка, Россия, Курская битва

Празднование 80-летия победы в Курской битве

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В России отмечается День воинской славы — 80 лет назад советские войска разгромили немцев в Курской битве.

Рота почетного караула на церемонии возложения цветов и венков, посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

В России отмечается День воинской славы — 80 лет назад советские войска разгромили немцев в Курской битве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Она длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Участник церемонии возложения цветов и венков, посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

Она длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Немецкое командование планировало провести стратегическую наступательную операцию "Цитадель", чтобы разгромить советские войска в курском выступе, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу.

Церемония возложения цветов и венков, посвященная 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

Немецкое командование планировало провести стратегическую наступательную операцию "Цитадель", чтобы разгромить советские войска в курском выступе, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Для ее проведения германское командование привлекло 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, и большое число отдельных частей.

Военнослужащий роты почетного караула на церемонии возложения цветов и венков, посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

Для ее проведения германское командование привлекло 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, и большое число отдельных частей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению. Ставка Верховного Главнокомандования решила временно перейти к обороне на Курском выступе и обескровить ударные группировки врага.

Губернатор Курской области Роман Старовойт принимает участие в церемонии возложения цветов и венков, посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске.

Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению. Ставка Верховного Главнокомандования решила временно перейти к обороне на Курском выступе и обескровить ударные группировки врага.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото — участники церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." на площади Героев Курской битвы в Курске.

Участники церемонии возложения цветов и венков, посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

На фото — участники церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." на площади Героев Курской битвы в Курске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В июле немцы пошли на Прохоровку, чтобы выйти к Курску с юго-востока. Битва под под Прохоровкой стала одним из крупнейших танковых сражений войны.

Церемония возложения цветов и венков, посвященная 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

В июле немцы пошли на Прохоровку, чтобы выйти к Курску с юго-востока. Битва под под Прохоровкой стала одним из крупнейших танковых сражений войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В середине июля немцы, не добившиеся успеха в атаке, начали отходить на первоначальные рубежи, а уже в начале августа в наступление перешла Красная Армия.

Военно-патриотический клуб ''Кремлевец'' принимают участие в церемонии возложения цветов и венков, посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

В середине июля немцы, не добившиеся успеха в атаке, начали отходить на первоначальные рубежи, а уже в начале августа в наступление перешла Красная Армия.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пятого августа советские войска освободили Орел и Белгород. Развивая наступление и отразив сильные контрудары противника, Красная Армия 23 августа освободила Харьков.

Военнослужащие на церемонии возложения цветов и венков, посвященной 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

Пятого августа советские войска освободили Орел и Белгород. Развивая наступление и отразив сильные контрудары противника, Красная Армия 23 августа освободила Харьков.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Курской битве немецкие войска потеряли 30 дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов и три тысячи орудий.

Дети во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

В Курской битве немецкие войска потеряли 30 дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов и три тысячи орудий.

© РИА Новости / Максим Блинов
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.

Церемония возложения цветов и венков, посвященная 80-й годовщине Победы в Курской битве, на мемориальном комплексе Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на площади Героев Курской битвы в Курске

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото — ветеран во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Курской битве.

Ветеран во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Курской битве

На фото — ветеран во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Курской битве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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