Празднование 80-летия победы в Курской битве

В России отмечается День воинской славы — 80 лет назад советские войска разгромили немцев в Курской битве.
В России отмечается День воинской славы — 80 лет назад советские войска разгромили немцев в Курской битве.
Она длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года.
Немецкое командование планировало провести стратегическую наступательную операцию "Цитадель", чтобы разгромить советские войска в курском выступе, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу.
Немецкое командование планировало провести стратегическую наступательную операцию "Цитадель", чтобы разгромить советские войска в курском выступе, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу.
Для ее проведения германское командование привлекло 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, и большое число отдельных частей.
Для ее проведения германское командование привлекло 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, и большое число отдельных частей.
Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению. Ставка Верховного Главнокомандования решила временно перейти к обороне на Курском выступе и обескровить ударные группировки врага.
Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению. Ставка Верховного Главнокомандования решила временно перейти к обороне на Курском выступе и обескровить ударные группировки врага.
На фото — участники церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." на площади Героев Курской битвы в Курске.
На фото — участники церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." на площади Героев Курской битвы в Курске.
В июле немцы пошли на Прохоровку, чтобы выйти к Курску с юго-востока. Битва под под Прохоровкой стала одним из крупнейших танковых сражений войны.
В июле немцы пошли на Прохоровку, чтобы выйти к Курску с юго-востока. Битва под под Прохоровкой стала одним из крупнейших танковых сражений войны.
В середине июля немцы, не добившиеся успеха в атаке, начали отходить на первоначальные рубежи, а уже в начале августа в наступление перешла Красная Армия.
В середине июля немцы, не добившиеся успеха в атаке, начали отходить на первоначальные рубежи, а уже в начале августа в наступление перешла Красная Армия.
Пятого августа советские войска освободили Орел и Белгород. Развивая наступление и отразив сильные контрудары противника, Красная Армия 23 августа освободила Харьков.
Пятого августа советские войска освободили Орел и Белгород. Развивая наступление и отразив сильные контрудары противника, Красная Армия 23 августа освободила Харьков.
В Курской битве немецкие войска потеряли 30 дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов и три тысячи орудий.
В Курской битве немецкие войска потеряли 30 дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов и три тысячи орудий.
После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.
После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.
На фото — ветеран во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Курской битве.
На фото — ветеран во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Курской битве.