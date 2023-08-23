https://ria.ru/20230823/pozhar-1891646138.html
Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара - РИА Новости, 23.08.2023
Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
Более 150 человек были эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме в Ленинском районе Красноярска, есть один пострадавший, сообщили в краевом главке МЧС. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T06:28
2023-08-23T06:28
2023-08-23T06:28
красноярск
ленинский район
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 авг – РИА Новости. Более 150 человек были эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме в Ленинском районе Красноярска, есть один пострадавший, сообщили в краевом главке МЧС. По его данным, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице 26 Бакинских комиссаров поступило ночью. "Площадь загорания составила 18 квадратных метров. По лестничными маршам, ручным и автолестницам спасено 151 человек, из них 30 детей. Пострадал один человек. Никто не погиб", - говорится в сообщении. В настоящее время пожар полностью потушен. От МЧС России работали 49 человек и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20230822/pozhar-1891421768.html
красноярск
ленинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, ленинский район, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Красноярск, Ленинский район, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
Из пятиэтажного дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара