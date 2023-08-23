https://ria.ru/20230823/pozhar-1891646138.html

Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара

Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара - РИА Новости, 23.08.2023

Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара

Более 150 человек были эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме в Ленинском районе Красноярска, есть один пострадавший, сообщили в краевом главке МЧС. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:28

2023-08-23T06:28

2023-08-23T06:28

красноярск

ленинский район

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 23 авг – РИА Новости. Более 150 человек были эвакуированы из-за пожара в пятиэтажном доме в Ленинском районе Красноярска, есть один пострадавший, сообщили в краевом главке МЧС. По его данным, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице 26 Бакинских комиссаров поступило ночью. "Площадь загорания составила 18 квадратных метров. По лестничными маршам, ручным и автолестницам спасено 151 человек, из них 30 детей. Пострадал один человек. Никто не погиб", - говорится в сообщении. В настоящее время пожар полностью потушен. От МЧС России работали 49 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20230822/pozhar-1891421768.html

красноярск

ленинский район

россия

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красноярск, ленинский район, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)