https://ria.ru/20230823/postradavshie-1891846175.html

При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек

При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.08.2023

При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате обстрелов ДНР украинскими войсками в среду, заявил врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:42

2023-08-23T20:42

2023-08-23T20:42

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

здоровье - общество

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрелов ДНР украинскими войсками в среду, заявил врио главы региона Денис Пушилин. "Все восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230823/obstrel-1891843927.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, здоровье - общество