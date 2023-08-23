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При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.08.2023
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20:42 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/postradavshie-1891846175.html
При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек
При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.08.2023
При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате обстрелов ДНР украинскими войсками в среду, заявил врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:42
2023-08-23T20:42
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
здоровье - общество
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрелов ДНР украинскими войсками в среду, заявил врио главы региона Денис Пушилин. "Все восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в телеграм-канале.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, здоровье - общество
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Здоровье - Общество
При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек

Пушилин: при обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНа месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате обстрелов ДНР украинскими войсками в среду, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
«
"Все восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в телеграм-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
При обстреле центра переливания крови в Донецке пострадали два медработника
Вчера, 20:28
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЗдоровье - Общество
 
 
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