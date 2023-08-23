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Володин назвал самую большую проблему Польши - РИА Новости, 23.08.2023
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08:30 23.08.2023 (обновлено: 09:34 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/polsha-1891654545.html
Володин назвал самую большую проблему Польши
Володин назвал самую большую проблему Польши - РИА Новости, 23.08.2023
Володин назвал самую большую проблему Польши
Самая большая проблема Польши в настоящее время — сумасшедшие власти. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:30
2023-08-23T09:34
политика
польша
вячеслав володин
анджей дуда
дональд туск
госдума рф
право и справедливость
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Самая большая проблема Польши в настоящее время — сумасшедшие власти. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. "Совершенно очевидно, Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое. В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши", — написал Володин.По мнению парламентария, политика президента Польши негативно сказалась на рейтингах партии "Право и справедливость". Володин отметил, что, по последним данным, на предстоящих выборах ее готовы поддержать всего 33% поляков.Он уточнил, что политика в отношении Украины также "не добавляет популярности", так как избиратели не понимают поддержку нацистского киевского режима. "Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии", — отметил он.
https://ria.ru/20230821/polsha-1891297736.html
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политика, польша, вячеслав володин, анджей дуда, дональд туск, госдума рф, право и справедливость
Политика, Польша, Вячеслав Володин, Анджей Дуда, Дональд Туск, Госдума РФ, Право и справедливость
Володин назвал самую большую проблему Польши

Володин назвал сумасшедшие власти главной проблемой Польши

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Самая большая проблема Польши в настоящее время — сумасшедшие власти. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
"Совершенно очевидно, Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое. В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши", — написал Володин.
По мнению парламентария, политика президента Польши негативно сказалась на рейтингах партии "Право и справедливость". Володин отметил, что, по последним данным, на предстоящих выборах ее готовы поддержать всего 33% поляков.
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Он уточнил, что политика в отношении Украины также "не добавляет популярности", так как избиратели не понимают поддержку нацистского киевского режима.
"Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии", — отметил он.
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ПолитикаПольшаВячеслав ВолодинАнджей ДудаДональд ТускГосдума РФПраво и справедливость
 
 
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