https://ria.ru/20230823/pogoda-1891698791.html

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Москвичам рассказали о погоде на выходные - РИА Новости, 23.08.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Небольшой дождь и до плюс 22 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:41

2023-08-23T11:41

2023-08-23T11:41

погода

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Небольшой дождь и до плюс 22 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик пояснила, что в выходные погода в Москве улучшится, потому что атмосферное давление немного вырастет. "Мы ждем, что у нас и в субботу, и воскресенье, если и будет дождь, то он будет лишь локальный и небольшой. То есть таких вот дождей, как были в прошедшие выходные дни, мы не ожидаем. Что касается температуры, ночи останутся еще довольно прохладными. Минимальная температура будет где-то в пределах плюс 10-12 градусов", - рассказала она. Специалист отметила, что дневная температура к выходным немного повысится, в воскресенье уже преобладающий фон температуры будет плюс 20-22 градуса, а в субботу температура воздуха будет до плюс 20 градусов. "Дожди будут небольшими, не исключено, что субботний день обойдется без дождя, потому что там на Москву будет распространяться с запада гребень антициклона, атмосферное давление приблизится к климатической норме", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20230822/noch-1891436223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова