https://ria.ru/20230823/pogoda-1891698791.html
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Москвичам рассказали о погоде на выходные - РИА Новости, 23.08.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходные
Небольшой дождь и до плюс 22 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:41
2023-08-23T11:41
2023-08-23T11:41
погода
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Небольшой дождь и до плюс 22 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик пояснила, что в выходные погода в Москве улучшится, потому что атмосферное давление немного вырастет. "Мы ждем, что у нас и в субботу, и воскресенье, если и будет дождь, то он будет лишь локальный и небольшой. То есть таких вот дождей, как были в прошедшие выходные дни, мы не ожидаем. Что касается температуры, ночи останутся еще довольно прохладными. Минимальная температура будет где-то в пределах плюс 10-12 градусов", - рассказала она. Специалист отметила, что дневная температура к выходным немного повысится, в воскресенье уже преобладающий фон температуры будет плюс 20-22 градуса, а в субботу температура воздуха будет до плюс 20 градусов. "Дожди будут небольшими, не исключено, что субботний день обойдется без дождя, потому что там на Москву будет распространяться с запада гребень антициклона, атмосферное давление приблизится к климатической норме", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20230822/noch-1891436223.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на выходные
В Москве на выходные ожидаются небольшие дожди и до плюс 22 градусов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Небольшой дождь и до плюс 22 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик пояснила, что в выходные погода в Москве улучшится, потому что атмосферное давление немного вырастет.
"Мы ждем, что у нас и в субботу, и воскресенье, если и будет дождь, то он будет лишь локальный и небольшой. То есть таких вот дождей, как были в прошедшие выходные дни, мы не ожидаем. Что касается температуры, ночи останутся еще довольно прохладными. Минимальная температура будет где-то в пределах плюс 10-12 градусов", - рассказала она.
Специалист отметила, что дневная температура к выходным немного повысится, в воскресенье уже преобладающий фон температуры будет плюс 20-22 градуса, а в субботу температура воздуха будет до плюс 20 градусов.
"Дожди будут небольшими, не исключено, что субботний день обойдется без дождя, потому что там на Москву будет распространяться с запада гребень антициклона, атмосферное давление приблизится к климатической норме", - добавила Позднякова.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе