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Третье подразделения для участия в СВО создадут в Липецкой области - РИА Новости, 23.08.2023
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Липецкая область
 
17:39 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/podrazdelenie-1891810978.html
Третье подразделения для участия в СВО создадут в Липецкой области
Третье подразделения для участия в СВО создадут в Липецкой области - РИА Новости, 23.08.2023
Третье подразделения для участия в СВО создадут в Липецкой области
В Липецкой области приступили к формированию уже третьего именного Липецкого артиллерийского дивизиона; ветеранские организации предложили присвоить новому... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:39
2023-08-23T17:39
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В Липецкой области приступили к формированию уже третьего именного Липецкого артиллерийского дивизиона; ветеранские организации предложили присвоить новому подразделению имя советского военачальника Митрофана Ивановича Неделина, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. По его словам, соответствующее обращение уже направлено в министерство обороны России. Дивизион войдет в состав 299 парашютно-десантного полка и после боевого слаживания отправится защищать интересы Родины. "Наши действующие именные дивизионы — флеровцы и пешковцы — показали себя отлично. Командование не раз отмечало самые лучшие качества бойцов. Их пример вдохновил многих, добровольцы уже есть. Благодарю всех, кто сейчас на передовой. Парни, вы наши герои. Поддержим вас всегда и ждем с Победой домой", - подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Третье подразделения для участия в СВО создадут в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В Липецкой области приступили к формированию уже третьего именного Липецкого артиллерийского дивизиона; ветеранские организации предложили присвоить новому подразделению имя советского военачальника Митрофана Ивановича Неделина, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, соответствующее обращение уже направлено в министерство обороны России. Дивизион войдет в состав 299 парашютно-десантного полка и после боевого слаживания отправится защищать интересы Родины.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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"Наши действующие именные дивизионы — флеровцы и пешковцы — показали себя отлично. Командование не раз отмечало самые лучшие качества бойцов. Их пример вдохновил многих, добровольцы уже есть. Благодарю всех, кто сейчас на передовой. Парни, вы наши герои. Поддержим вас всегда и ждем с Победой домой", - подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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