https://ria.ru/20230823/podpisi-1891754196.html

Оппозиция собрала сто тысяч подписей за запрет правящей в Молдавии партии

Оппозиция собрала сто тысяч подписей за запрет правящей в Молдавии партии - РИА Новости, 23.08.2023

Оппозиция собрала сто тысяч подписей за запрет правящей в Молдавии партии

Оппозиционная партия "Возрождение" собрала 100 тысяч подписей за запрет правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", они будут переданы в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:35

2023-08-23T14:35

2023-08-23T14:35

в мире

молдавия

майя санду

василий боля

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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Оппозиционная партия "Возрождение" собрала 100 тысяч подписей за запрет правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", они будут переданы в Конституционный суд, сообщили лидеры политформирования. Представители политформирования в июне запустили сбор подписей за запрет правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность". Один из лидеров политсилы, депутат парламента Василий Боля сообщил РИА Новости, что на активистов за это время осуществлялись разного рода нападки - сторонники правящей партии ломали палатки, а представители полиции изъяли одну из них, забрав также собранные подписи. В офисах партии сотрудники национального антикоррупционного центра провели обыски в рамках уголовного дела о коррупции и отмывании денег. "Всего за один месяц активисты партии "Возрождение" собрали более 100 тысяч подписей в поддержку конституционного запрета партии "Действие и солидарность". Пришло время исправлять допущенные ошибки, Молдавия должна вернуться на нормальный путь развития. Мы обязательно добьемся конституционного запрета партии "Действие и солидарность", - заявила на брифинге член политбюро партии "Возрождение" Наталья Параска. По ее словам, жители Молдавии разочаровались в правящей партии, за которую они голосовали два года назад. В партии считают, что вместо того, чтобы обеспечить экономическое развитие, социальные гарантии и взвешенную внешнюю политику, власть уничтожает экономику, издевается над пенсионерами, заставляет молодых людей уезжать за границу, "плюет на конституцию и на нейтральный статус". "Мы не остановимся на сборе подписей. Мы доставим эти подписи в Конституционный суд и будем требовать, чтобы правящая партия PAS была признана вне закона. Нам нужна справедливость, нам нужна свобода, и мы не позволим никому отнять у нас эти ценности", - добавил один из лидеров политформирования, депутат парламента республики Александр Нестеровский. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

https://ria.ru/20230815/moldaviya-1890262622.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, майя санду, василий боля