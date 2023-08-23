https://ria.ru/20230823/podmoskove-1891756639.html

Крупный кластер по переработке овощей и фруктов построят в Подмосковье

Крупный кластер по переработке овощей и фруктов построят в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2023

Крупный кластер по переработке овощей и фруктов построят в Подмосковье

Строительство масштабного кластера по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий начнется уже в этом году в Луховицах, кластер... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:44

2023-08-23T14:44

2023-08-23T14:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

луховицы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Строительство масштабного кластера по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий начнется уже в этом году в Луховицах, кластер позволит увеличить объемы производства соков, компотов и солений, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Строительство кластера начнется уже в этом году. Объем инвестиций в проект составит 207,5 миллионов рублей. Сейчас грузооборот предприятия составляет 2500 тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более 300 позиций. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объемы. Предприятие будет производить варёные овощи, соленья, натуральные соки, напитки на основе натурального сока, морсы и компоты", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, завершить строительство кластера планируют в 2030 году. Предприятие обеспечит рабочими метами порядка 100 жителей области. Готовую продукцию будут поставлять в регионы России.

https://ria.ru/20230822/mayonez-1891544127.html

московская область (подмосковье)

луховицы

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов, луховицы