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Крупный кластер по переработке овощей и фруктов построят в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:44 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/podmoskove-1891756639.html
Крупный кластер по переработке овощей и фруктов построят в Подмосковье
Крупный кластер по переработке овощей и фруктов построят в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2023
Крупный кластер по переработке овощей и фруктов построят в Подмосковье
Строительство масштабного кластера по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий начнется уже в этом году в Луховицах, кластер... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:44
2023-08-23T14:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
луховицы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Строительство масштабного кластера по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий начнется уже в этом году в Луховицах, кластер позволит увеличить объемы производства соков, компотов и солений, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Строительство кластера начнется уже в этом году. Объем инвестиций в проект составит 207,5 миллионов рублей. Сейчас грузооборот предприятия составляет 2500 тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более 300 позиций. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объемы. Предприятие будет производить варёные овощи, соленья, натуральные соки, напитки на основе натурального сока, морсы и компоты", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, завершить строительство кластера планируют в 2030 году. Предприятие обеспечит рабочими метами порядка 100 жителей области. Готовую продукцию будут поставлять в регионы России.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), георгий филимонов, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Луховицы

Крупный кластер по переработке овощей и фруктов построят в Подмосковье

© Фото предоставлено Минсельхозом МОЗаместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
© Фото предоставлено Минсельхозом МО
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Строительство масштабного кластера по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий начнется уже в этом году в Луховицах, кластер позволит увеличить объемы производства соков, компотов и солений, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Строительство кластера начнется уже в этом году. Объем инвестиций в проект составит 207,5 миллионов рублей. Сейчас грузооборот предприятия составляет 2500 тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более 300 позиций. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объемы. Предприятие будет производить варёные овощи, соленья, натуральные соки, напитки на основе натурального сока, морсы и компоты", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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По данным ведомства, завершить строительство кластера планируют в 2030 году. Предприятие обеспечит рабочими метами порядка 100 жителей области. Готовую продукцию будут поставлять в регионы России.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий ФилимоновЛуховицы
 
 
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