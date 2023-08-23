https://ria.ru/20230823/podmoskove-1891738759.html

Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции "Шар желаний"

Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции "Шар желаний" - РИА Новости, 23.08.2023

Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции "Шар желаний"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам экологической акции "Шар желаний" исполнил мечты трех детей из разных регионов России, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:26

2023-08-23T13:26

2023-08-23T13:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменский

андрей воробьев

юрий бородавко

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам экологической акции "Шар желаний" исполнил мечты трех детей из разных регионов России, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Среди 400 ребят, которые подали заявки на участие, много юных жителей Подмосковья. Спасибо всем неравнодушным людям за то, что выступают в роли волшебников и воплощают самые сокровенные детские желания. Надеюсь, и Матвей из подмосковного Раменского, и Василина с Василисой остались довольны. Важно, что и "Шар желаний", и сама премия "Экология - дело каждого", в которой на этот раз принимают участие более 2,3 тысяч ребят из Московской области, служат благородной цели - заботе о природе", - отметил Воробьев. В рамках акции губернатор осуществил мечту семилетней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода, которая хотела поехать на фабрику мороженого. Девятилетней Василине Сатюковой из Красноярского края Воробьев помог побывать на тренировке у прославленного российского тренера по лыжным гонкам Юрия Бородавко и познакомиться со своим кумиром - олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой. Губернатор также исполнил желание восьмилетнего Матвея Исмагилова из подмосковного села Речицы (Раменский горокруг), который попросил в подарок теплицу, чтобы выращивать арбузы и дыни.

https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891503924.html

московская область (подмосковье)

раменский

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменский, андрей воробьев, юрий бородавко