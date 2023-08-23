https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891659149.html

Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ

Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ - РИА Новости, 23.08.2023

Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ

Вашингтону не стоит выделять Киеву новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем, заявил в эфире РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:16

2023-08-23T09:16

2023-08-23T10:36

украина

киев

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

всемирный банк

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вашингтону не стоит выделять Киеву новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем, заявил в эфире Fox News президент исследовательского института США Фонд "Наследие" Кевин Робертс."США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов", — отметил он.Робертс также подчеркнул, что механизм выделения помощи президенту Владимиру Зеленскому должен быть более прозрачным.В этом месяце Байден запросил у конгресса 40 миллиардов долларов на дополнительные расходы. Из них более половины, 24 миллиарда, предполагается выделить Киеву.Непосредственно на военные расходы предназначается 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда для Украины по линии Всемирного банка.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только "затянет страдания украинского народа".

https://ria.ru/20230823/bayden-1891643722.html

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891621985.html

украина

киев

россия

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украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, всемирный банк