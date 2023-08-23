Рейтинг@Mail.ru
Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 23.08.2023 (обновлено: 10:36 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891659149.html
Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ
Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ - РИА Новости, 23.08.2023
Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ
Вашингтону не стоит выделять Киеву новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем, заявил в эфире РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:16
2023-08-23T10:36
украина
киев
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вашингтону не стоит выделять Киеву новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем, заявил в эфире Fox News президент исследовательского института США Фонд "Наследие" Кевин Робертс."США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов", — отметил он.Робертс также подчеркнул, что механизм выделения помощи президенту Владимиру Зеленскому должен быть более прозрачным.В этом месяце Байден запросил у конгресса 40 миллиардов долларов на дополнительные расходы. Из них более половины, 24 миллиарда, предполагается выделить Киеву.Непосредственно на военные расходы предназначается 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда для Украины по линии Всемирного банка.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только "затянет страдания украинского народа".
https://ria.ru/20230823/bayden-1891643722.html
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891621985.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, всемирный банк
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Всемирный банк
Слабее, чем раньше. Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ

Аналитик Робертс: США должны сократить поддержку Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вашингтону не стоит выделять Киеву новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем, заявил в эфире Fox News президент исследовательского института США Фонд "Наследие" Кевин Робертс.
"США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов", — отметил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
"Обама был умнее": в США раскрыли, в чем Байден недооценил Путина
Вчера, 05:19
Робертс также подчеркнул, что механизм выделения помощи президенту Владимиру Зеленскому должен быть более прозрачным.
В этом месяце Байден запросил у конгресса 40 миллиардов долларов на дополнительные расходы. Из них более половины, 24 миллиарда, предполагается выделить Киеву.
Непосредственно на военные расходы предназначается 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда для Украины по линии Всемирного банка.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только "затянет страдания украинского народа".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления
22 августа, 22:57
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала