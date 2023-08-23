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Балицкий: в Запорожской области 87 процентов населения поддерживают Путина
Балицкий: в Запорожской области 87 процентов населения поддерживают Путина - РИА Новости, 23.08.2023
Балицкий: в Запорожской области 87 процентов населения поддерживают Путина
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что его как руководителя страны, согласно соцопросам,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:10
2023-08-23T03:10
2023-08-23T03:10
запорожская область
владимир путин
единая россия
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что его как руководителя страны, согласно соцопросам, поддерживает 87% населения региона. "Мы проводим постоянно социологию. Мы видим, как люди в социологических опросах говорят про то, что делает Россия на территории, как это происходит, с какой заботой сегодня к людям относятся все наши социальные ведомства… И 87% поддержки сегодня мы имеем в Запорожской области вас как руководителя страны, партию… "Единая Россия" - у нее 71%", - сказал Балицкий во время встречи с главой государства.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891634610.html
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запорожская область, владимир путин, единая россия, евгений балицкий, россия
Запорожская область, Владимир Путин, Единая Россия, Евгений Балицкий, Россия
Балицкий: в Запорожской области 87 процентов населения поддерживают Путина
Балицкий: поддержка Путина в Запорожской области составляет 87 процентов