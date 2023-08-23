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Число классифицированных пляжей на Кубани за год увеличилось на 22 процента
Число классифицированных пляжей на Кубани за год увеличилось на 22 процента - РИА Новости, 23.08.2023
Число классифицированных пляжей на Кубани за год увеличилось на 22 процента
Число классифицированных пляжей в Краснодарском крае достигло 128, что на 22% больше чем в прошлом году, сообщил заместитель губернатора Кубани Александр... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:14
2023-08-23T20:14
2023-08-23T20:16
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Число классифицированных пляжей в Краснодарском крае достигло 128, что на 22% больше чем в прошлом году, сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Руппель на совещании о ходе летнего курортного сезона. "За год на 22 процента увеличилось число классифицированных пляжей. Сейчас их в крае уже 128, 82 из них присвоена высшая категория - "синий" флаг. Это образцы комфорта, красоты и пляжного отдыха мирового уровня. Но не только эти, а все наши пляжи должны быть образцом безопасности и заботы о туристах", – сказал Руппель. За летний курортный сезон сотрудники краевого минтуризма провели осмотр всех пляжей. Был отмечен недостаток работы курортных территорий по пресечению установки незаконных торговых объектов на пляжах и набережных Кубани. "Дополнительные аттракционы, пункты проката, точки продажи отнимают у отдыхающих драгоценную площадь для отдыха", - подчеркнул врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Уточняется, что такие схемы размещения были утверждены ещё до начала высокого сезона в соответствии с требованиями краевого пляжного стандарта и реального уровня спроса. Однако при формировании схем размещения "нужно руководствоваться здравым смыслом, не лишая отдыхающих возможности купить бутылку воды на пляже", прокомментировал Руппель. Вице-губернатор также добавил, что важно продолжить работу по созданию пляжей в местах традиционного отдыха людей в степных территориях. На сегодняшний день в крае обустроено 16 таких объектов. В дальнейшем их количество будет увеличиваться, добавил он.
https://ria.ru/20230807/biznes-1888738093.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коммерческая недвижимость, краснодарский край, общество, россия
Краснодарский край, Коммерческая недвижимость, Краснодарский край, Общество, Россия
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Число классифицированных пляжей в Краснодарском крае достигло 128, что на 22% больше чем в прошлом году, сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Руппель на совещании о ходе летнего курортного сезона.
«
"За год на 22 процента увеличилось число классифицированных пляжей. Сейчас их в крае уже 128, 82 из них присвоена высшая категория - "синий" флаг. Это образцы комфорта, красоты и пляжного отдыха мирового уровня. Но не только эти, а все наши пляжи должны быть образцом безопасности и заботы о туристах", – сказал Руппель.
За летний курортный сезон сотрудники краевого минтуризма провели осмотр всех пляжей. Был отмечен недостаток работы курортных территорий по пресечению установки незаконных торговых объектов на пляжах и набережных Кубани.
«
"Дополнительные аттракционы, пункты проката, точки продажи отнимают у отдыхающих драгоценную площадь для отдыха", - подчеркнул врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.
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Уточняется, что такие схемы размещения были утверждены ещё до начала высокого сезона в соответствии с требованиями краевого пляжного стандарта и реального уровня спроса. Однако при формировании схем размещения "нужно руководствоваться здравым смыслом, не лишая отдыхающих возможности купить бутылку воды на пляже", прокомментировал Руппель.
Вице-губернатор также добавил, что важно продолжить работу по созданию пляжей в местах традиционного отдыха людей в степных территориях. На сегодняшний день в крае обустроено 16 таких объектов. В дальнейшем их количество будет увеличиваться, добавил он.
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