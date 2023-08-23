https://ria.ru/20230823/plyazhi-1891841494.html

Число классифицированных пляжей на Кубани за год увеличилось на 22 процента

Число классифицированных пляжей на Кубани за год увеличилось на 22 процента - РИА Новости, 23.08.2023

Число классифицированных пляжей на Кубани за год увеличилось на 22 процента

Число классифицированных пляжей в Краснодарском крае достигло 128, что на 22% больше чем в прошлом году, сообщил заместитель губернатора Кубани Александр... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:14

2023-08-23T20:14

2023-08-23T20:16

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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Число классифицированных пляжей в Краснодарском крае достигло 128, что на 22% больше чем в прошлом году, сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Руппель на совещании о ходе летнего курортного сезона. "За год на 22 процента увеличилось число классифицированных пляжей. Сейчас их в крае уже 128, 82 из них присвоена высшая категория - "синий" флаг. Это образцы комфорта, красоты и пляжного отдыха мирового уровня. Но не только эти, а все наши пляжи должны быть образцом безопасности и заботы о туристах", – сказал Руппель. За летний курортный сезон сотрудники краевого минтуризма провели осмотр всех пляжей. Был отмечен недостаток работы курортных территорий по пресечению установки незаконных торговых объектов на пляжах и набережных Кубани. "Дополнительные аттракционы, пункты проката, точки продажи отнимают у отдыхающих драгоценную площадь для отдыха", - подчеркнул врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Уточняется, что такие схемы размещения были утверждены ещё до начала высокого сезона в соответствии с требованиями краевого пляжного стандарта и реального уровня спроса. Однако при формировании схем размещения "нужно руководствоваться здравым смыслом, не лишая отдыхающих возможности купить бутылку воды на пляже", прокомментировал Руппель. Вице-губернатор также добавил, что важно продолжить работу по созданию пляжей в местах традиционного отдыха людей в степных территориях. На сегодняшний день в крае обустроено 16 таких объектов. В дальнейшем их количество будет увеличиваться, добавил он.

https://ria.ru/20230807/biznes-1888738093.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коммерческая недвижимость, краснодарский край, общество, россия