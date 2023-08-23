https://ria.ru/20230823/oshibki-1891839238.html

Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года

Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года

Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года допустил достаточно ошибок, не уточнив каких. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:00

2023-08-23T20:00

2023-08-23T20:00

специальная военная операция на украине

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россия

владимир зеленский

украина

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года допустил достаточно ошибок, не уточнив каких. "Главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно", - ответил Зеленский на вопрос о его главной победе и ошибке за время спецоперации РФ Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html

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в мире, россия, владимир зеленский, украина, владимир путин