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Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/oshibki-1891839238.html
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года
Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года допустил достаточно ошибок, не уточнив каких. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:00
2023-08-23T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года допустил достаточно ошибок, не уточнив каких. "Главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно", - ответил Зеленский на вопрос о его главной победе и ошибке за время спецоперации РФ Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года

Зеленский: победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года допустил достаточно ошибок, не уточнив каких.
«
"Главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно", - ответил Зеленский на вопрос о его главной победе и ошибке за время спецоперации РФ Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Вчера, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир Путин
 
 
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