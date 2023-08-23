https://ria.ru/20230823/oshibki-1891839238.html
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года
Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года допустил достаточно ошибок, не уточнив каких. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:00
2023-08-23T20:00
2023-08-23T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891525026_0:241:2728:1775_1920x0_80_0_0_6badc3cfda8ad00f7d64f7bfa1e40557.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора года допустил достаточно ошибок, не уточнив каких. "Главная победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно", - ответил Зеленский на вопрос о его главной победе и ошибке за время спецоперации РФ Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Рада". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891525026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94d2540a520fb0b42fef2bbaed9ac98a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин
Зеленский заявил, что допустил достаточно ошибок за полтора года
Зеленский: победа пока не достигнута, а ошибок было достаточно