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В Москве арестовали организатора экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса - РИА Новости, 23.08.2023
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22:44 23.08.2023 (обновлено: 22:54 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/organizator-1891861535.html
В Москве арестовали организатора экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса
В Москве арестовали организатора экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса - РИА Новости, 23.08.2023
В Москве арестовали организатора экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца организатора смертельной экскурсии в подземный коллектор Никиту Дубаса, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:44
2023-08-23T22:54
москва
происшествия
россия
оаэ
следственный комитет россии (ск рф)
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца организатора смертельной экскурсии в подземный коллектор Никиту Дубаса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Ирина Зорина.Следователь заявил в суде, что Дубас постоянного дохода не имеет и получает доход путем проведения экскурсий, он попросил отправить организатора экскурсии под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 21 октября. Он также приобщил справку метеостанции ВДНХ с данными о погоде в тот день.Сам Дубас заявил, что от следствия не скрывался, явился добровольно и передал пароль от телефона. "В связи с моим заболеванием требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, который я не смогу осуществлять в местах лишения свободы, прошу назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - отметил он. Адвокат его поддержал.Ранее этот же суд арестовал главу платформы Sputnik8.com Александра Кима, на которой было размещено объявление о проведении экскурсии.Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода. СК предъявило обвинение Никите Дубасу и генеральному директору ООО "Спутник" Александру Киму по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшие смерть (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба вину не признали. Ещё один фигурант директор ООО "Авангард" Александр Лазовский в понедельник улетел в ОАЭ, по данным СК, он объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20230823/arest-1891855690.html
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москва, происшествия, россия, оаэ, следственный комитет россии (ск рф), гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Москва, Происшествия, Россия, ОАЭ, Следственный комитет России (СК РФ), Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В Москве арестовали организатора экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса

В Москве арестовали организатора смертельной экскурсии по коллекторам Дубаса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения организаторам незаконной экскурсии по подземным коллекторам
Избрание меры пресечения организаторам незаконной экскурсии по подземным коллекторам - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Избрание меры пресечения организаторам незаконной экскурсии по подземным коллекторам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца организатора смертельной экскурсии в подземный коллектор Никиту Дубаса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Ирина Зорина.
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Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе
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Следователь заявил в суде, что Дубас постоянного дохода не имеет и получает доход путем проведения экскурсий, он попросил отправить организатора экскурсии под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 21 октября. Он также приобщил справку метеостанции ВДНХ с данными о погоде в тот день.
Сам Дубас заявил, что от следствия не скрывался, явился добровольно и передал пароль от телефона. "В связи с моим заболеванием требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, который я не смогу осуществлять в местах лишения свободы, прошу назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - отметил он. Адвокат его поддержал.
Ранее этот же суд арестовал главу платформы Sputnik8.com Александра Кима, на которой было размещено объявление о проведении экскурсии.
Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода. СК предъявило обвинение Никите Дубасу и генеральному директору ООО "Спутник" Александру Киму по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшие смерть (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба вину не признали. Ещё один фигурант директор ООО "Авангард" Александр Лазовский в понедельник улетел в ОАЭ, по данным СК, он объявлен в международный розыск.
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МоскваПроисшествияРоссияОАЭСледственный комитет России (СК РФ)Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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