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В Москве арестовали организатора экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса

В Москве арестовали организатора экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса - РИА Новости, 23.08.2023

В Москве арестовали организатора экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца организатора смертельной экскурсии в подземный коллектор Никиту Дубаса, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:44

2023-08-23T22:44

2023-08-23T22:54

москва

происшествия

россия

оаэ

следственный комитет россии (ск рф)

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца организатора смертельной экскурсии в подземный коллектор Никиту Дубаса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Ирина Зорина.Следователь заявил в суде, что Дубас постоянного дохода не имеет и получает доход путем проведения экскурсий, он попросил отправить организатора экскурсии под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 21 октября. Он также приобщил справку метеостанции ВДНХ с данными о погоде в тот день.Сам Дубас заявил, что от следствия не скрывался, явился добровольно и передал пароль от телефона. "В связи с моим заболеванием требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, который я не смогу осуществлять в местах лишения свободы, прошу назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - отметил он. Адвокат его поддержал.Ранее этот же суд арестовал главу платформы Sputnik8.com Александра Кима, на которой было размещено объявление о проведении экскурсии.Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода. СК предъявило обвинение Никите Дубасу и генеральному директору ООО "Спутник" Александру Киму по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшие смерть (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба вину не признали. Ещё один фигурант директор ООО "Авангард" Александр Лазовский в понедельник улетел в ОАЭ, по данным СК, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20230823/arest-1891855690.html

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москва, происшествия, россия, оаэ, следственный комитет россии (ск рф), гибель участников экскурсии по московскому подземелью