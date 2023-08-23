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В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 23.08.2023
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Оренбургская область
 
16:05 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/orenburzhe-1891779485.html
В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья
В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 23.08.2023
В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья
В Оренбуржье с начала 2023 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" введено в строй более 525 тысяч квадратных метров жилья, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:05
2023-08-23T16:05
оренбургская область
оренбург
жилье
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ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В Оренбуржье с начала 2023 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" введено в строй более 525 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства. В частности, показатель по вводу индивидуального фонда вырос по сравнению с 2022 годом на 6% – оренбуржцы за счет собственных и привлеченных средств построили 411,1 тысячи квадратных метров жилья. Ввод многоквартирных домов вырос на 1% и составляет 114,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время в Оренбуржье строятся 243 многоквартирных дома общей площадью около 686 тысяч квадратных метров. На начало августа выдано 346 разрешений на строительство более 911 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах, отметили в пресс-службе.
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оренбург, жилье
Оренбургская область, Оренбург, Жилье

В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительные краны
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В Оренбуржье с начала 2023 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" введено в строй более 525 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, показатель по вводу индивидуального фонда вырос по сравнению с 2022 годом на 6% – оренбуржцы за счет собственных и привлеченных средств построили 411,1 тысячи квадратных метров жилья. Ввод многоквартирных домов вырос на 1% и составляет 114,5 тысячи квадратных метров.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Участники "Евразия Global" в Оренбурге обсудили "Мир, который нам достался"
Вчера, 16:00
В настоящее время в Оренбуржье строятся 243 многоквартирных дома общей площадью около 686 тысяч квадратных метров. На начало августа выдано 346 разрешений на строительство более 911 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах, отметили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьОренбургЖилье
 
 
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