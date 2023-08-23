https://ria.ru/20230823/orenburzhe-1891779485.html

В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья

В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 23.08.2023

В Оренбуржье с января построили более 525 тысяч квадратных метров жилья

В Оренбуржье с начала 2023 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" введено в строй более 525 тысяч квадратных метров жилья, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:05

2023-08-23T16:05

2023-08-23T16:05

оренбургская область

оренбург

жилье

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ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В Оренбуржье с начала 2023 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" введено в строй более 525 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства. В частности, показатель по вводу индивидуального фонда вырос по сравнению с 2022 годом на 6% – оренбуржцы за счет собственных и привлеченных средств построили 411,1 тысячи квадратных метров жилья. Ввод многоквартирных домов вырос на 1% и составляет 114,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время в Оренбуржье строятся 243 многоквартирных дома общей площадью около 686 тысяч квадратных метров. На начало августа выдано 346 разрешений на строительство более 911 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230823/orenburg-1891777323.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, жилье