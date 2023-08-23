https://ria.ru/20230823/orenburg-1891777323.html

Участники "Евразия Global" в Оренбурге обсудили "Мир, который нам достался"

Участники "Евразия Global" в Оренбурге обсудили "Мир, который нам достался" - РИА Новости, 23.08.2023

Участники "Евразия Global" в Оренбурге обсудили "Мир, который нам достался"

Темой второго дня Международного молодежного форума "Евразия Global" стал "Мир, который нам достался", в ходе которого участники мероприятия обсудили, что на... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:00

2023-08-23T16:00

2023-08-23T16:00

оренбургская область

оренбург

николай вавилов

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ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Темой второго дня Международного молодежного форума "Евразия Global" стал "Мир, который нам достался", в ходе которого участники мероприятия обсудили, что на самом деле означает музыка и как слушать российских классиков, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. В рамках второго дня прошла встреча "Дивный Новый Мир", на которой выступил российский китаевед, общественный и политический деятель Николай Вавилов, советник-посланник посольства КНР в России Лю Цинхуа и координатор международного блока Всемирного фестиваля молодежи Даниил Бисслингер. Молодежь и эксперты обсудили вектор развития - экономический разворот на Азию или привычный западноевропейский трек. "Мы с вами должны выбрать и продвигать развитие по правильному пути, чтобы польза была не только для отдельных стран, но и в общемировом масштабе", - подчеркнула Лю Цинхуа, слова которой привели в пресс-службе. В свою очередь, Вавилов высказал мнение относительно изменений в мировой экономике. "Мы не должны слишком далеко заходить в вопросе создания собственных стандартов, особенно ругая западные. Все должны понимать, что не стоит отвергать все. <…> Да, нам многое навязывают. А Китай является образцом соблюдения некоего баланса между своими и иными установками. Нам всем стоит этому у него поучиться, - цитирует пресс-служба Вавилова. Последующие дни форума "Евразия Global" пройдут под тематиками: "Мир, который мы хотим", "Мир, который мы создаём", "Мир, в котором мы действуем" и "Мир, который мы вдохновляем". Каждый день будет наполнен знаковыми встречами: спикеры обсудят связь фактов и событий, поговорят о ценностях и традициях, технологиях, рисках работы с искусственным интеллектом и расскажут истории реального героизма людей, которые живут рядом с нами, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что за форумную неделю 500 представителей молодежи со всего мира встретятся более чем со 100 международными, федеральными и региональными экспертами, а также примут участие в образовательной игре и презентуют итоговый продукт форума.

https://ria.ru/20230822/orenburzhe-1891549248.html

оренбург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, николай вавилов