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В США россиянина обвинили в отмывании денег - РИА Новости, 23.08.2023
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20:02 23.08.2023 (обновлено: 20:30 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/obvinenie-1891839549.html
В США россиянина обвинили в отмывании денег
В США россиянина обвинили в отмывании денег - РИА Новости, 23.08.2023
В США россиянина обвинили в отмывании денег
Власти США предъявили россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более 1 миллиарда долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило американское... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:02
2023-08-23T20:30
в мире
сша
вашингтон (штат)
дубай
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Власти США предъявили россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более 1 миллиарда долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило американское министерство юстиции.Семенов, который назван предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash, находится на свободе. Его подозреваемого подельника - американца Романа Сторма - арестовали в штате Вашингтон."Обвинения... проистекают из предполагаемого участия подозреваемых в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации", - сказано в пресс-релизе.Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Первые две статьи предполагают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, третья – до пяти лет тюрьмы.В отношении Семенова, который, по данным американских властей, проживает в Дубае, также введены санкции по линии министерства финансов США за связи с Северной Кореей и киберпреступления.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дубай
В мире, США, Вашингтон (штат), Дубай
В США россиянина обвинили в отмывании денег

В США россиянина Семенова обвинили в отмывании более миллиарда долларов

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Власти США предъявили россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более 1 миллиарда долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило американское министерство юстиции.
Семенов, который назван предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash, находится на свободе. Его подозреваемого подельника - американца Романа Сторма - арестовали в штате Вашингтон.
"Обвинения... проистекают из предполагаемого участия подозреваемых в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации", - сказано в пресс-релизе.
Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Первые две статьи предполагают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, третья – до пяти лет тюрьмы.
В отношении Семенова, который, по данным американских властей, проживает в Дубае, также введены санкции по линии министерства финансов США за связи с Северной Кореей и киберпреступления.
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