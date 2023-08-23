https://ria.ru/20230823/obvinenie-1891839549.html
В США россиянина обвинили в отмывании денег
В США россиянина обвинили в отмывании денег - РИА Новости, 23.08.2023
В США россиянина обвинили в отмывании денег
Власти США предъявили россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более 1 миллиарда долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило американское... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:02
2023-08-23T20:02
2023-08-23T20:30
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Власти США предъявили россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более 1 миллиарда долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило американское министерство юстиции.Семенов, который назван предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash, находится на свободе. Его подозреваемого подельника - американца Романа Сторма - арестовали в штате Вашингтон."Обвинения... проистекают из предполагаемого участия подозреваемых в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации", - сказано в пресс-релизе.Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Первые две статьи предполагают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, третья – до пяти лет тюрьмы.В отношении Семенова, который, по данным американских властей, проживает в Дубае, также введены санкции по линии министерства финансов США за связи с Северной Кореей и киберпреступления.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дубай
В мире, США, Вашингтон (штат), Дубай
В США россиянина обвинили в отмывании денег
В США россиянина Семенова обвинили в отмывании более миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Власти США предъявили россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более 1 миллиарда долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило американское министерство юстиции.
Семенов, который назван предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash, находится на свободе. Его подозреваемого подельника - американца Романа Сторма - арестовали в штате Вашингтон
.
"Обвинения... проистекают из предполагаемого участия подозреваемых в создании, деятельности и продвижении Tornado Cash, криптовалютного миксера, который обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации", - сказано в пресс-релизе.
Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Первые две статьи предполагают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, третья – до пяти лет тюрьмы.
В отношении Семенова, который, по данным американских властей, проживает в Дубае
, также введены санкции по линии министерства финансов США за связи с Северной Кореей и киберпреступления.
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