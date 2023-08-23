https://ria.ru/20230823/obstrel-1891757907.html
Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 23.08.2023
Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО
Украинские войска в 13.45 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Кировское, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:52
2023-08-23T14:52
2023-08-23T14:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.45 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Кировское, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Покровск - населенный пункт Кировское: выпущено две ракеты из РСЗО", - рассказали в представительстве. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Кроме того, украинские войска с 10.35 по 12.05 выпустили в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО
ВСУ выпустили по населенному пункту Кировское в ДНР две ракеты из РСЗО