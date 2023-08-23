https://ria.ru/20230823/obstrel-1891757907.html

Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 23.08.2023

Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО

Украинские войска в 13.45 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Кировское, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:52

2023-08-23T14:52

2023-08-23T14:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.45 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Кировское, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Покровск - населенный пункт Кировское: выпущено две ракеты из РСЗО", - рассказали в представительстве. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Кроме того, украинские войска с 10.35 по 12.05 выпустили в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины