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Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 23.08.2023 (обновлено: 14:53 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/obstrel-1891757907.html
Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 23.08.2023
Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО
Украинские войска в 13.45 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Кировское, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:52
2023-08-23T14:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.45 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Кировское, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Покровск - населенный пункт Кировское: выпущено две ракеты из РСЗО", - рассказали в представительстве. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Кроме того, украинские войска с 10.35 по 12.05 выпустили в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Кировскому две ракеты из РСЗО

ВСУ выпустили по населенному пункту Кировское в ДНР две ракеты из РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.45 выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Кировское, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Покровск - населенный пункт Кировское: выпущено две ракеты из РСЗО", - рассказали в представительстве.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, украинские войска с 10.35 по 12.05 выпустили в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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