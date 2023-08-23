https://ria.ru/20230823/obstrel-1891662614.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли в среду утром районы Донецка и Макеевку, выпустив двадцать шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:29

2023-08-23T09:29

2023-08-23T09:29

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду утром районы Донецка и Макеевку, выпустив двадцать шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 07.45 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 7.55 до 8.45 был выпущен еще двадцать один снаряд "натовского" калибра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 4.00 и 8.15 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и горловскому поселку Зайцево. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230823/obstrel-1891628755.html

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891607243.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, стирол, происшествия