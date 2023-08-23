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Пасечник назвал обстановку в ЛНР напряженной из-за близости фронта - РИА Новости, 23.08.2023
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01:33 23.08.2023 (обновлено: 01:37 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/obstanovka-1891632566.html
Пасечник назвал обстановку в ЛНР напряженной из-за близости фронта
Пасечник назвал обстановку в ЛНР напряженной из-за близости фронта - РИА Новости, 23.08.2023
Пасечник назвал обстановку в ЛНР напряженной из-за близости фронта
Обстановка в Луганской Народной Республике остается напряженной из-за близости линии фронта, но стабильной, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:33
2023-08-23T01:37
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обстановка в Луганской Народной Республике остается напряженной из-за близости линии фронта, но стабильной, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Докладываю, что обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряжённой, хотя должен отметить, что она достаточно стабильная, без каких-либо резких обострений", - сказал Пасечник во время личной встречи с главой государства. Он уточнил, что напряженность обусловлена тем, что на части территории республики в непосредственной близости проходит линия боевого соприкосновения, где идет "полноценная война". "Однако некая стабильность и все же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20230823/putin-1891631302.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия
Пасечник назвал обстановку в ЛНР напряженной из-за близости фронта

Пасечник доложил Путину, что обстановка в ЛНР напряжена из-за близости фронта

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обстановка в Луганской Народной Республике остается напряженной из-за близости линии фронта, но стабильной, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«
"Докладываю, что обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряжённой, хотя должен отметить, что она достаточно стабильная, без каких-либо резких обострений", - сказал Пасечник во время личной встречи с главой государства.
Он уточнил, что напряженность обусловлена тем, что на части территории республики в непосредственной близости проходит линия боевого соприкосновения, где идет "полноценная война".
"Однако некая стабильность и все же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят", - добавил Пасечник.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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01:16
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинРоссия
 
 
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