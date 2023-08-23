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Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников - РИА Новости, 23.08.2023
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17:48 23.08.2023 (обновлено: 17:51 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/niger-1891812650.html
Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников
Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников - РИА Новости, 23.08.2023
Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников
Ассоциация журналистов Нигера выразила поддержку пришедшим к власти мятежникам, соответствующее заявление опубликовано национальным агентством ANP. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:48
2023-08-23T17:51
в мире
нигер
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ассоциация журналистов Нигера выразила поддержку пришедшим к власти мятежникам, соответствующее заявление опубликовано национальным агентством ANP.Журналисты отметили, что до сих пор не наблюдали "никаких нарушений свободы прессы" со стороны новых властей. "Ассоциация журналистов Нигера выражает свою поддержку "Национальному совету по защите отечества" и его главе, бригадному генералу Абдурахману Тчиани, возглавляющему государство, а также правительству переходного периода во главе с Али Махаманом Ламином Зейном", - говорится в заявлении. Руководство ассоциации также призвало уважать факты в условиях повсеместного распространения фейковых новостей и откровенной лжи, напомнив о соответствующих положениях закона о киберпреступности и постановления о свободе прессы в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230822/niger-1891535850.html
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в мире, нигер, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников

Ассоциация журналистов Нигера выразила поддержку пришедшим к власти мятежникам

© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ассоциация журналистов Нигера выразила поддержку пришедшим к власти мятежникам, соответствующее заявление опубликовано национальным агентством ANP.
Журналисты отметили, что до сих пор не наблюдали "никаких нарушений свободы прессы" со стороны новых властей.
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"Ассоциация журналистов Нигера выражает свою поддержку "Национальному совету по защите отечества" и его главе, бригадному генералу Абдурахману Тчиани, возглавляющему государство, а также правительству переходного периода во главе с Али Махаманом Ламином Зейном", - говорится в заявлении.
Руководство ассоциации также призвало уважать факты в условиях повсеместного распространения фейковых новостей и откровенной лжи, напомнив о соответствующих положениях закона о киберпреступности и постановления о свободе прессы в Нигере.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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