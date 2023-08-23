https://ria.ru/20230823/niger-1891812650.html

Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников

Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников - РИА Новости, 23.08.2023

Журналисты в Нигере поддержали правительство мятежников

Ассоциация журналистов Нигера выразила поддержку пришедшим к власти мятежникам, соответствующее заявление опубликовано национальным агентством ANP. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:48

2023-08-23T17:48

2023-08-23T17:51

в мире

нигер

абуджа

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ассоциация журналистов Нигера выразила поддержку пришедшим к власти мятежникам, соответствующее заявление опубликовано национальным агентством ANP.Журналисты отметили, что до сих пор не наблюдали "никаких нарушений свободы прессы" со стороны новых властей. "Ассоциация журналистов Нигера выражает свою поддержку "Национальному совету по защите отечества" и его главе, бригадному генералу Абдурахману Тчиани, возглавляющему государство, а также правительству переходного периода во главе с Али Махаманом Ламином Зейном", - говорится в заявлении. Руководство ассоциации также призвало уважать факты в условиях повсеместного распространения фейковых новостей и откровенной лжи, напомнив о соответствующих положениях закона о киберпреступности и постановления о свободе прессы в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230822/niger-1891535850.html

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абуджа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023