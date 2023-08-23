https://ria.ru/20230823/nezhelatelnaya-1891823246.html

Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных

Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных - РИА Новости, 23.08.2023

Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных

Польская ассоциация "За свободную Россию" внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста России. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:26

2023-08-23T18:26

2023-08-23T18:26

генеральная прокуратура рф

польша

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Польская ассоциация "За свободную Россию" внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста России. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию", участники которой агитируют россиян вступать в ряды украинских добровольческих батальонов. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию") (Республика Польша)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230821/nezhelatelnye-1891355049.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная прокуратура рф, польша, министерство юстиции рф (минюст россии)