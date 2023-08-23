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Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных - РИА Новости, 23.08.2023
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18:26 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/nezhelatelnaya-1891823246.html
Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных
Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных - РИА Новости, 23.08.2023
Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных
Польская ассоциация "За свободную Россию" внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста России. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:26
2023-08-23T18:26
генеральная прокуратура рф
польша
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Польская ассоциация "За свободную Россию" внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста России. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию", участники которой агитируют россиян вступать в ряды украинских добровольческих батальонов. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию") (Республика Польша)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230821/nezhelatelnye-1891355049.html
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генеральная прокуратура рф, польша, министерство юстиции рф (минюст россии)
Генеральная прокуратура РФ, Польша, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Польскую ассоциацию "За свободную Россию" внесли в реестр нежелательных

Минюст внес польскую ассоциацию "За свободную Россию" в реестр нежелательных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Минюста России
Здание Минюста России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Минюста России . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Польская ассоциация "За свободную Россию" внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте Минюста России.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской ассоциации "За свободную Россию", участники которой агитируют россиян вступать в ряды украинских добровольческих батальонов.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию") (Республика Польша)", - говорится в сообщении.
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Генеральная прокуратура РФПольшаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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