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Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 23.08.2023
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09:55 23.08.2023 (обновлено: 15:31 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/nauseda-1891671444.html
Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины
Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 23.08.2023
Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины и на саммит "Крымская платформа". РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:55
2023-08-23T15:31
в мире
литва
гитанас науседа
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины и на саммит "Крымская платформа". "Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом", — написал Науседа на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Президент Литвы дополнил сообщение фотографией на вокзале. На своей странице в социальной сети Facebook* Науседа добавил, что планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским, а также принять участие в саммите "Крымская платформа". Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал проведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230816/kpp-1890392607.html
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в мире, литва, гитанас науседа, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Литва, Гитанас Науседа, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины

Президент Литвы Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины и на саммит "Крымская платформа".
"Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом", — написал Науседа на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Президент Литвы дополнил сообщение фотографией на вокзале.
На своей странице в социальной сети Facebook* Науседа добавил, что планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским, а также принять участие в саммите "Крымская платформа".
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Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал проведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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