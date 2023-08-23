https://ria.ru/20230823/nauseda-1891671444.html
Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины
Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 23.08.2023
Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины и на саммит "Крымская платформа". РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:55
2023-08-23T09:55
2023-08-23T15:31
в мире
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гитанас науседа
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины и на саммит "Крымская платформа". "Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом", — написал Науседа на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Президент Литвы дополнил сообщение фотографией на вокзале. На своей странице в социальной сети Facebook* Науседа добавил, что планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским, а также принять участие в саммите "Крымская платформа". Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал проведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230816/kpp-1890392607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, гитанас науседа, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Литва, Гитанас Науседа, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Президент Литвы прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины
Президент Литвы Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл
в Киев на празднование Дня независимости Украины и на саммит "Крымская платформа".
"Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом", — написал Науседа на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Президент Литвы дополнил сообщение фотографией на вокзале.
На своей странице в социальной сети Facebook* Науседа добавил, что планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским
, а также принять участие в саммите "Крымская платформа".
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Владимир Зеленский в своем телеграм-канале анонсировал проведение саммита "Крымская платформа" 23 августа. Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов
заявил РИА Новости, что украинский саммит "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и практического смысла.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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