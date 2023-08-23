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Спасал от греха. Мужчина объяснил, зачем ударил девушку в шортах в Нахабино
Спасал от греха. Мужчина объяснил, зачем ударил девушку в шортах в Нахабино - РИА Новости, 23.08.2023
Спасал от греха. Мужчина объяснил, зачем ударил девушку в шортах в Нахабино
Мигрант, ударивший девушку в шортах во время пробежки в подмосковном Нахабино, заявил, что хотел спасти ее от греха, кадры допроса опубликовало МВД. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:04
2023-08-23T19:04
2023-08-23T19:14
происшествия
нахабино
средняя азия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мигрант, ударивший девушку в шортах во время пробежки в подмосковном Нахабино, заявил, что хотел спасти ее от греха, кадры допроса опубликовало МВД.В отделении полиции подозреваемый сообщил, что не имеет российского гражданства, а в страну приехал на работу. На вопрос, зачем он ударил девушку по лицу, мужчина ответил, что "спасал ее от греха".Полиция задержала мигранта за нападение на женщину. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о нанесении побоев. Согласно сообщению подмосковной прокуратуры, из-за инцидента также завели дело о хулиганстве.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный — уроженец одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.
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Допрос подозреваемого в избиении девушки в подмосковном Нахабине
Допрос подозреваемого в избиении девушки в подмосковном Нахабине. Видео МВД России
2023-08-23T19:04
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происшествия, нахабино, средняя азия
Происшествия, Нахабино, Средняя Азия
Спасал от греха. Мужчина объяснил, зачем ударил девушку в шортах в Нахабино
Ударивший девушку из-за коротких шорт заявил, что спасал ее от греха
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мигрант, ударивший девушку в шортах во время пробежки в подмосковном Нахабино, заявил, что хотел спасти ее от греха, кадры допроса опубликовало МВД.
В отделении полиции подозреваемый сообщил, что не имеет российского гражданства, а в страну приехал на работу. На вопрос, зачем он ударил девушку по лицу, мужчина ответил, что "спасал ее от греха".
Полиция задержала мигранта за нападение на женщину. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о нанесении побоев. Согласно сообщению подмосковной прокуратуры, из-за инцидента также завели дело о хулиганстве.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный — уроженец одной из стран Средней Азии
, 2003 года рождения.
Подозреваемый в нападении на девушку в Нахабино не работал в местной УК