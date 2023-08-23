https://ria.ru/20230823/napadenie-1891831374.html

Спасал от греха. Мужчина объяснил, зачем ударил девушку в шортах в Нахабино

Спасал от греха. Мужчина объяснил, зачем ударил девушку в шортах в Нахабино - РИА Новости, 23.08.2023

Спасал от греха. Мужчина объяснил, зачем ударил девушку в шортах в Нахабино

Мигрант, ударивший девушку в шортах во время пробежки в подмосковном Нахабино, заявил, что хотел спасти ее от греха, кадры допроса опубликовало МВД. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:04

2023-08-23T19:04

2023-08-23T19:14

происшествия

нахабино

средняя азия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мигрант, ударивший девушку в шортах во время пробежки в подмосковном Нахабино, заявил, что хотел спасти ее от греха, кадры допроса опубликовало МВД.В отделении полиции подозреваемый сообщил, что не имеет российского гражданства, а в страну приехал на работу. На вопрос, зачем он ударил девушку по лицу, мужчина ответил, что "спасал ее от греха".Полиция задержала мигранта за нападение на женщину. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о нанесении побоев. Согласно сообщению подмосковной прокуратуры, из-за инцидента также завели дело о хулиганстве.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный — уроженец одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.

https://ria.ru/20230823/podozrevaemyy-1891823860.html

нахабино

средняя азия

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Допрос подозреваемого в избиении девушки в подмосковном Нахабине Допрос подозреваемого в избиении девушки в подмосковном Нахабине. Видео МВД России 2023-08-23T19:04 true PT1M08S

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происшествия, нахабино, средняя азия