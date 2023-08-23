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Польских пограничников возле Белоруссии атаковали нелегалы - РИА Новости, 23.08.2023
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15:57 23.08.2023 (обновлено: 16:23 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/napadenie-1891775814.html
Польских пограничников возле Белоруссии атаковали нелегалы
Польских пограничников возле Белоруссии атаковали нелегалы - РИА Новости, 23.08.2023
Польских пограничников возле Белоруссии атаковали нелегалы
Вооруженные нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией, утверждают в Пограничной страже Польши. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:57
2023-08-23T16:23
белоруссия
польша
минск
александр лукашенко
евросоюз
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Вооруженные нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией, утверждают в Пограничной страже Польши. "В районе Дубич Церкевных патруль Пограничной стражи Польши атаковала агрессивная группа из 20 человек, некоторые из них были в масках, они бросали камни и палки, один из них целился в патруль, вероятно, из гладкоствольного оружия", - говорится в сообщении. По данным польских пограничников, за минувшие сутки на территорию республики нелегально со стороны Белоруссии пытались проникнуть 60 человек. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html
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польша
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белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз
Белоруссия, Польша, Минск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польских пограничников возле Белоруссии атаковали нелегалы

На польских пограничников на границе с Белоруссией напали 20 нелегалов

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Вооруженные нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией, утверждают в Пограничной страже Польши.
«
"В районе Дубич Церкевных патруль Пограничной стражи Польши атаковала агрессивная группа из 20 человек, некоторые из них были в масках, они бросали камни и палки, один из них целился в патруль, вероятно, из гладкоствольного оружия", - говорится в сообщении.
По данным польских пограничников, за минувшие сутки на территорию республики нелегально со стороны Белоруссии пытались проникнуть 60 человек.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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