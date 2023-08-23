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В одной из башен "Москва-Сити" после падения БПЛА повреждено остекление - РИА Новости, 23.08.2023
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06:01 23.08.2023 (обновлено: 07:45 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/moskva-siti-1891644774.html
В одной из башен "Москва-Сити" после падения БПЛА повреждено остекление
В одной из башен "Москва-Сити" после падения БПЛА повреждено остекление - РИА Новости, 23.08.2023
В одной из башен "Москва-Сити" после падения БПЛА повреждено остекление
Остекление одной из башен "Москва-Сити", куда ранее попал украинский БПЛА, повреждено, выбиты окна и в жилом доме напротив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T06:01
2023-08-23T07:45
московская область (подмосковье)
россия
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
можайский район
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Остекление одной из башен "Москва-Сити", куда ранее попал украинский БПЛА, повреждено, выбиты окна и в жилом доме напротив, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Минобороны сообщили, что Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", пострадавших нет.Как передает корреспондент РИА Новости, из видимых повреждений на зданиях комплекса "Москва-Сити" — выбитые стекла на углу одной из высоток, примерно выше десятого этажа, видны следы от огня или взрыва.В жилом доме на 1-м Красногвардейском проезде видны разбитые окна на уровне второго этажа, рядом с домом работают коммунальные службы. На улице также находится техника МЧС, полицейские и технические автомобили. Обстановка спокойная. Мимо проезжают малочисленные такси и другие автомобили без спецсигналов. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", перекрытий и заторов на месте ЧП нет.Кроме того, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, обломки уничтоженного ночью силами ПВО беспилотника повредили частный дом и нежилое здание в подмосковных Химках.В частном кирпичном доме на улице Спортивной частично рухнула крыша на площади около 40 квадратных метров, также там выбило стекла. В поврежденном нежилом здании, расположенном на той же улице, находятся магазины.Пострадавших, по словам представителя экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20230823/perekhvat-1891629808.html
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московская область (подмосковье)
россия
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московская область (подмосковье), россия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), можайский район, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Можайский район, Происшествия
В одной из башен "Москва-Сити" после падения БПЛА повреждено остекление

Остекление одной из башен "Москва-Сити" повредилось при падении украинского БПЛА

© Telegram-канал РИА НовостиПоследствия падения украинского БПЛА на территории "Москва-Сити"
Последствия падения украинского БПЛА на территории Москва-Сити
© Telegram-канал РИА Новости
Последствия падения украинского БПЛА на территории "Москва-Сити"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Остекление одной из башен "Москва-Сити", куда ранее попал украинский БПЛА, повреждено, выбиты окна и в жилом доме напротив, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Минобороны сообщили, что Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", пострадавших нет.
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Как передает корреспондент РИА Новости, из видимых повреждений на зданиях комплекса "Москва-Сити" — выбитые стекла на углу одной из высоток, примерно выше десятого этажа, видны следы от огня или взрыва.
В жилом доме на 1-м Красногвардейском проезде видны разбитые окна на уровне второго этажа, рядом с домом работают коммунальные службы. На улице также находится техника МЧС, полицейские и технические автомобили. Обстановка спокойная.
Мимо проезжают малочисленные такси и другие автомобили без спецсигналов. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", перекрытий и заторов на месте ЧП нет.
Кроме того, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, обломки уничтоженного ночью силами ПВО беспилотника повредили частный дом и нежилое здание в подмосковных Химках.
В частном кирпичном доме на улице Спортивной частично рухнула крыша на площади около 40 квадратных метров, также там выбило стекла. В поврежденном нежилом здании, расположенном на той же улице, находятся магазины.
Пострадавших, по словам представителя экстренных служб, нет.
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