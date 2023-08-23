https://ria.ru/20230823/moskva-1892052980.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду - РИА Новости, 24.08.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду

Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-23T11:36

2023-08-23T11:36

2023-08-24T17:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

погода

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - сказано в сообщении. Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230821/moskva-1891288346.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, погода