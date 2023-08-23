https://ria.ru/20230823/moskva-1892052980.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду - РИА Новости, 24.08.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду
Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T11:36
2023-08-23T11:36
2023-08-24T17:45
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - сказано в сообщении. Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице в среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - сказано в сообщении.
В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер
Москвичей попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями
и не парковать вблизи них автомобили.