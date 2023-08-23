https://ria.ru/20230823/moskva-1892049378.html
Профсоревнования спасателей и пожарных проходят в Лужниках
Профсоревнования спасателей и пожарных проходят в Лужниках - РИА Новости, 24.08.2023
Профсоревнования спасателей и пожарных проходят в Лужниках
Профессиональный соревнования спасателей и пожарных "Пожарный олимп" проходят в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), сообщается в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T16:17
2023-08-23T16:17
2023-08-24T17:42
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Профессиональный соревнования спасателей и пожарных "Пожарный олимп" проходят в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Профессиональные соревнования спасателей и пожарных "Пожарный олимп" проходят на МУФ-2023 в "Лужниках". "Пожарный олимп" - своеобразный кроссфит для огнеборцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что около 150 участников выполняют испытания на скорость: надевают специальную одежду, перемещают брус на специальном тренажере ударом кувалды, переворачивают автомобильную покрышку, а также пробегают часть дистанции змейкой, преодолевая препятствия в виде конусов. Добавляют сложности этим упражнениям скатки рукавов, с которыми двигаются участники. "После пожарным предстоит вскрыть дверь с помощью специального инструмента, проложить рукавную линию и ликвидировать условное возгорание. Финальная задача - эвакуация "пострадавшего" из тоннеля", - рассказали в комплексе городского хозяйства. Уточняется, что понаблюдать за соревнованиями можно 23 и 24 августа на Аллее Славы олимпийского комплекса. Кроме этого, до 10 сентября в "Лужниках" ежедневно, кроме понедельников, проходят мастер-классы московских спасателей - можно научиться оказывать первую помощь и использовать средства спасения на воде, узнать, как действовать при возгорании, а также покорить 12-метровый скалодром под руководством наставников. "А на выставке коммунальной и спасательной техники - примерить специальные костюмы, защищающие спасателей и пожарных от воздействия высоких температур, и посидеть за рулем автомобилей, применяемых для спасения и ликвидации последствий разных происшествий", - добавили в сообщении. Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Профессиональный соревнования спасателей и пожарных "Пожарный олимп" проходят в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Профессиональные соревнования спасателей и пожарных "Пожарный олимп" проходят на МУФ-2023 в "Лужниках". "Пожарный олимп" - своеобразный кроссфит для огнеборцев", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что около 150 участников выполняют испытания на скорость: надевают специальную одежду, перемещают брус на специальном тренажере ударом кувалды, переворачивают автомобильную покрышку, а также пробегают часть дистанции змейкой, преодолевая препятствия в виде конусов. Добавляют сложности этим упражнениям скатки рукавов, с которыми двигаются участники.
"После пожарным предстоит вскрыть дверь с помощью специального инструмента, проложить рукавную линию и ликвидировать условное возгорание. Финальная задача - эвакуация "пострадавшего" из тоннеля", - рассказали в комплексе городского хозяйства.
Уточняется, что понаблюдать за соревнованиями можно 23 и 24 августа на Аллее Славы олимпийского комплекса. Кроме этого, до 10 сентября в "Лужниках
" ежедневно, кроме понедельников, проходят мастер-классы московских спасателей - можно научиться оказывать первую помощь и использовать средства спасения на воде, узнать, как действовать при возгорании, а также покорить 12-метровый скалодром под руководством наставников.
«
"А на выставке коммунальной и спасательной техники - примерить специальные костюмы, защищающие спасателей и пожарных от воздействия высоких температур, и посидеть за рулем автомобилей, применяемых для спасения и ликвидации последствий разных происшествий", - добавили в сообщении.
Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября.