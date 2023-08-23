https://ria.ru/20230823/moskva-1892049378.html

Профсоревнования спасателей и пожарных проходят в Лужниках

Профсоревнования спасателей и пожарных проходят в Лужниках - РИА Новости, 24.08.2023

Профсоревнования спасателей и пожарных проходят в Лужниках

Профессиональный соревнования спасателей и пожарных "Пожарный олимп" проходят в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), сообщается в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-23T16:17

2023-08-23T16:17

2023-08-24T17:42

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Профессиональный соревнования спасателей и пожарных "Пожарный олимп" проходят в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Профессиональные соревнования спасателей и пожарных "Пожарный олимп" проходят на МУФ-2023 в "Лужниках". "Пожарный олимп" - своеобразный кроссфит для огнеборцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что около 150 участников выполняют испытания на скорость: ‍надевают специальную одежду, перемещают брус на специальном тренажере ударом кувалды, ‍переворачивают автомобильную покрышку, а также пробегают часть дистанции змейкой, преодолевая препятствия в виде конусов. Добавляют сложности этим упражнениям скатки рукавов, с которыми двигаются участники. "‍После пожарным предстоит вскрыть дверь с помощью специального инструмента, проложить рукавную линию и ликвидировать условное возгорание. ‍Финальная задача - эвакуация "пострадавшего" из тоннеля", - рассказали в комплексе городского хозяйства. Уточняется, что понаблюдать за соревнованиями можно 23 и 24 августа на Аллее Славы олимпийского комплекса. Кроме этого, до 10 сентября в "Лужниках" ежедневно, кроме понедельников, проходят мастер-классы московских спасателей - можно научиться оказывать первую помощь и использовать средства спасения на воде, узнать, как действовать при возгорании, а также покорить 12-метровый скалодром под руководством наставников. "А на выставке коммунальной и спасательной техники - примерить специальные костюмы, защищающие спасателей и пожарных от воздействия высоких температур, и посидеть за рулем автомобилей, применяемых для спасения и ликвидации последствий разных происшествий", - добавили в сообщении. Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября.

https://ria.ru/20230821/moskva-1891288346.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы