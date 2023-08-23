https://ria.ru/20230823/moskva-1891734991.html
Новый спорткластер появится возле БКЛ "Сокольники" на востоке Москвы
Новый спорткластер появится возле БКЛ "Сокольники" на востоке Москвы - РИА Новости, 23.08.2023
Новый спорткластер появится возле БКЛ "Сокольники" на востоке Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный многофункциональный спортивный кластер в рамках благоустройства территории возле БКЛ... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:21
2023-08-23T13:21
2023-08-23T13:22
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный многофункциональный спортивный кластер в рамках благоустройства территории возле БКЛ "Сокольники" на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем масштабные работы по благоустройству пространств, прилегающих к станции БКЛ "Сокольники". В 2021-2022 годах обновили ряд улиц и переулков, сделали удобные пешеходные маршруты к транспортному объекту. В этом году в ходе третьего этапа приводим в порядок территорию в районе дома 14 на улице Гастелло, там завершается обустройство спорткластера", - заявил он. Заммэра пояснил, что ранее это пространство использовалось как транзитный маршрут от станции метро "Сокольники" до набережной реки Яузы. "С учетом плотной жилой застройки в этом районе было принято решение обустроить многофункциональную спортивную зону для взрослых и детей. В рамках проекта сделали скейт-парк и памп-трек, обустроим площадку для игры в стритбол и зону для тренировок и занятий воркаутом. На спортивно-игровой площадке для детей поставим необычные арт-объекты, стенку с горками и качелями", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что на территории разбили газон установили фонари с энергоэффективными светильниками и удобные скамейки для отдыха.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный многофункциональный спортивный кластер в рамках благоустройства территории возле БКЛ "Сокольники" на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем масштабные работы по благоустройству пространств, прилегающих к станции БКЛ "Сокольники". В 2021-2022 годах обновили ряд улиц и переулков, сделали удобные пешеходные маршруты к транспортному объекту. В этом году в ходе третьего этапа приводим в порядок территорию в районе дома 14 на улице Гастелло, там завершается обустройство спорткластера", - заявил он.
Старинный дом в Мещанском районе Москвы отремонтируют в 2023 году
Заммэра пояснил, что ранее это пространство использовалось как транзитный маршрут от станции метро "Сокольники" до набережной реки Яузы.
"С учетом плотной жилой застройки в этом районе было принято решение обустроить многофункциональную спортивную зону для взрослых и детей. В рамках проекта сделали скейт-парк и памп-трек, обустроим площадку для игры в стритбол и зону для тренировок и занятий воркаутом. На спортивно-игровой площадке для детей поставим необычные арт-объекты, стенку с горками и качелями", - добавил Бирюков
.
Он подчеркнул, что на территории разбили газон установили фонари с энергоэффективными светильниками и удобные скамейки для отдыха.