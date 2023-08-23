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Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники - РИА Новости, 23.08.2023
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03:51 23.08.2023 (обновлено: 03:52 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891639571.html
Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники
Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники - РИА Новости, 23.08.2023
Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники
Мошенники чаще всего подделывают приложения банков, криптовалютных кошельков и бирж, а также только появившиеся разработки, например, новые нейросети, рассказал РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:51
2023-08-23T03:52
общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мошенники чаще всего подделывают приложения банков, криптовалютных кошельков и бирж, а также только появившиеся разработки, например, новые нейросети, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. "Есть несколько категорий приложений, которые любят подделывать злоумышленники. В них входят: онлайн-банкинг, криптовалютные кошельки или биржи, а также популярные приложения с большой аудиторией и только появившиеся разработки, например, новые нейросети. Согласно статистике RuStore, чаще всего в это число также попадают приложения из категорий "полезные инструменты", "ставки" и "спорт", - сказал Морев. Он отметил, что количество попыток загрузить вирусное приложение в магазин приложений составляет менее 1%, гораздо чаще злоумышленники пытаются опубликовать приложения с противоправным контентом или агрессивной рекламой. Для того, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, перед скачиванием приложения нужно обратить внимание на его название - в нем не должно быть лишних символов. Важно также изучить историю обновлений и отзывы пользователей. "Если они негативные, то лучше не скачивать это приложение. Крайне позитивные оценки также должны вас насторожить, поскольку это может быть накрутка. Если после этого у вас остались сомнения в оригинальности приложения, то свяжитесь с официальными разработчиками через проверенные источники", — посоветовал Морев. По словам эксперта, последствия от установки поддельных приложений могут быть различными. Например, кража конфиденциальных данных или даже сокращение срока работы смартфона. Понять, что на устройстве именно такое приложение, можно по агрессивным рекламным баннерам, некачественному дизайну, отсутствию полезного контента и странным попыткам доступа к личным данным. "Если вы уже установили поддельное приложение, необходимо его удалить и запустить полную проверку устройства антивирусом, а также связаться с официальными разработчиками", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230809/moshenniki-1888993946.html
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общество
Общество
Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники

Эксперт Морев: мошенники часто подделывают приложения банков, бирж и кошельков

© iStock.com / urbazonХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / urbazon
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мошенники чаще всего подделывают приложения банков, криптовалютных кошельков и бирж, а также только появившиеся разработки, например, новые нейросети, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
«
"Есть несколько категорий приложений, которые любят подделывать злоумышленники. В них входят: онлайн-банкинг, криптовалютные кошельки или биржи, а также популярные приложения с большой аудиторией и только появившиеся разработки, например, новые нейросети. Согласно статистике RuStore, чаще всего в это число также попадают приложения из категорий "полезные инструменты", "ставки" и "спорт", - сказал Морев.
Он отметил, что количество попыток загрузить вирусное приложение в магазин приложений составляет менее 1%, гораздо чаще злоумышленники пытаются опубликовать приложения с противоправным контентом или агрессивной рекламой.
Для того, чтобы обезопасить себя от злоумышленников, перед скачиванием приложения нужно обратить внимание на его название - в нем не должно быть лишних символов. Важно также изучить историю обновлений и отзывы пользователей. "Если они негативные, то лучше не скачивать это приложение. Крайне позитивные оценки также должны вас насторожить, поскольку это может быть накрутка. Если после этого у вас остались сомнения в оригинальности приложения, то свяжитесь с официальными разработчиками через проверенные источники", — посоветовал Морев.
По словам эксперта, последствия от установки поддельных приложений могут быть различными. Например, кража конфиденциальных данных или даже сокращение срока работы смартфона.
Понять, что на устройстве именно такое приложение, можно по агрессивным рекламным баннерам, некачественному дизайну, отсутствию полезного контента и странным попыткам доступа к личным данным.
"Если вы уже установили поддельное приложение, необходимо его удалить и запустить полную проверку устройства антивирусом, а также связаться с официальными разработчиками", - отметил собеседник агентства.
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