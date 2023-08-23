https://ria.ru/20230823/moreprodukty-1891648839.html
Японский министр перед сбросом воды с АЭС призвал есть больше морепродуктов
Японский министр перед сбросом воды с АЭС призвал есть больше морепродуктов - РИА Новости, 23.08.2023
Японский министр перед сбросом воды с АЭС призвал есть больше морепродуктов
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура принял участие в дегустации морепродуктов со всей страны, в ходе которой призвал к... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:23
2023-08-23T07:23
2023-08-23T07:23
япония
ясутоси нисимура
фукусима-1
фумио кисида
в мире
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ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура принял участие в дегустации морепродуктов со всей страны, в ходе которой призвал к увеличению потребления продукции из региона Тохоку, где располагаются районы, пострадавшие при землетрясении и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Как передает телеканал NHK, министр посетил стенд, на которой была представлена морепродукция из региона Тохоку, и попробовал некоторые из них. Мероприятие прошло накануне дня предполагаемого начала сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". "Мы намерены начать сброс очищенной воды в океан завтра. Мы намерены получать данные от международных организаций и публиковать детали проверок безопасности морепродуктов ежедневно. Так как мы гарантируем безопасность, мы предпримем все возможные усилия для расширения продаж и потребления. Я хочу донести чувство гордости за местную продукцию", - цитирует телеканал слова Нисимуры. Накануне правительство Японии объявило о намерении начать сброс воды в океан с 24 августа, если не будет препятствий со стороны погодных условий. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье посетил станцию, встретился с ее руководством. В понедельник состоялась его встреча с руководством Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, на котором рыбаки заявили, что они выступают против сброса воды в океан из-за репутационных рисков. Несмотря на это, правительство посчитало, что "в определенной степени" удалось добиться понимания заинтересованных сторон, в связи с чем сегодня на заседании кабинета министров и были определены сроки начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.
https://radiosputnik.ria.ru/20230822/fukusima-1-1891520759.html
https://ria.ru/20230707/kitay-1882711806.html
https://ria.ru/20230822/voda-1891454302.html
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япония, ясутоси нисимура, фукусима-1, фумио кисида, в мире
Япония, Ясутоси Нисимура, Фукусима-1, Фумио Кисида, В мире
Японский министр перед сбросом воды с АЭС призвал есть больше морепродуктов
Японский министр накануне сброса воды с АЭС призвал есть больше морепродуктов
ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура принял участие в дегустации морепродуктов со всей страны, в ходе которой призвал к увеличению потребления продукции из региона Тохоку, где располагаются районы, пострадавшие при землетрясении и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
Как передает телеканал NHK, министр посетил стенд, на которой была представлена морепродукция из региона Тохоку, и попробовал некоторые из них. Мероприятие прошло накануне дня предполагаемого начала сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".
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"Мы намерены начать сброс очищенной воды в океан завтра. Мы намерены получать данные от международных организаций и публиковать детали проверок безопасности морепродуктов ежедневно. Так как мы гарантируем безопасность, мы предпримем все возможные усилия для расширения продаж и потребления. Я хочу донести чувство гордости за местную продукцию", - цитирует телеканал слова Нисимуры.
Накануне правительство Японии объявило о намерении начать сброс воды в океан с 24 августа, если не будет препятствий со стороны погодных условий.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
в воскресенье посетил станцию, встретился с ее руководством. В понедельник состоялась его встреча с руководством Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, на котором рыбаки заявили, что они выступают против сброса воды в океан из-за репутационных рисков. Несмотря на это, правительство посчитало, что "в определенной степени" удалось добиться понимания заинтересованных сторон, в связи с чем сегодня на заседании кабинета министров и были определены сроки начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.
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Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.
Япония сбросит 31,2 тысячи тонн воды с "Фукусимы" до конца марта 2024 года