https://ria.ru/20230823/moreprodukty-1891648839.html

Японский министр перед сбросом воды с АЭС призвал есть больше морепродуктов

Японский министр перед сбросом воды с АЭС призвал есть больше морепродуктов - РИА Новости, 23.08.2023

Японский министр перед сбросом воды с АЭС призвал есть больше морепродуктов

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура принял участие в дегустации морепродуктов со всей страны, в ходе которой призвал к... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:23

2023-08-23T07:23

2023-08-23T07:23

япония

ясутоси нисимура

фукусима-1

фумио кисида

в мире

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ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура принял участие в дегустации морепродуктов со всей страны, в ходе которой призвал к увеличению потребления продукции из региона Тохоку, где располагаются районы, пострадавшие при землетрясении и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Как передает телеканал NHK, министр посетил стенд, на которой была представлена морепродукция из региона Тохоку, и попробовал некоторые из них. Мероприятие прошло накануне дня предполагаемого начала сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". "Мы намерены начать сброс очищенной воды в океан завтра. Мы намерены получать данные от международных организаций и публиковать детали проверок безопасности морепродуктов ежедневно. Так как мы гарантируем безопасность, мы предпримем все возможные усилия для расширения продаж и потребления. Я хочу донести чувство гордости за местную продукцию", - цитирует телеканал слова Нисимуры. Накануне правительство Японии объявило о намерении начать сброс воды в океан с 24 августа, если не будет препятствий со стороны погодных условий. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье посетил станцию, встретился с ее руководством. В понедельник состоялась его встреча с руководством Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, на котором рыбаки заявили, что они выступают против сброса воды в океан из-за репутационных рисков. Несмотря на это, правительство посчитало, что "в определенной степени" удалось добиться понимания заинтересованных сторон, в связи с чем сегодня на заседании кабинета министров и были определены сроки начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

https://radiosputnik.ria.ru/20230822/fukusima-1-1891520759.html

https://ria.ru/20230707/kitay-1882711806.html

https://ria.ru/20230822/voda-1891454302.html

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япония, ясутоси нисимура, фукусима-1, фумио кисида, в мире